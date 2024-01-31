Kurtulacağına inanmıyordu şimdi konteyner kentte terzilik mesleğini icra ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören evinden dikiş makinesini çıkaran 64 yaşındaki Fatma Erdem, konteyner kentte terzilik yaparak hem aile ekonomisine katkıda bulunuyor hem de ihtiyaç sahipleri için ücretsiz kıyafet dikiyor.
Deprem Felaketi ve Kurtuluş Hikayesi
Diyarbakır'da yaşayan 7 çocuk annesi Erdem'in, depremlerde merkez Kayapınar ilçesinin Huzurevleri Mahallesi'ndeki evlerinde ağır hasar oluştu. Eşi, 2 oğlu, 2 kızı ve 2 torunuyla evde depreme yakalanan Erdem, güçlükle evden çıktı.
Evlerinin ağır hasar görmesi nedeniyle bir süre oğlunun evinde kalan Erdem, daha sonra AFAD koordinatörlüğünde merkez Kayapınar ilçesinde depremzedeler için kurulan konteyner kente yerleşti.
Terzilikle Geçen Ömür
Fatma Erdem, 6 yaşındayken babasını kaybettiğini, bu nedenle annesinin kendisini büyüttüğünü belirterek, çocuk yaşta annesinden terzilik mesleğini öğrendiğini söyledi.
Daha önce 1975 Lice depremini de yaşadığını anımsatan Erdem, 14 yaşında evlendiğini, 7 çocuğunu terzilik yaparak büyüttüğünü kaydetti.
Halen depremin şokunu yaşadıklarını dile getiren Erdem, "Hala şoktayım. O binadan çıkacağıma inanmıyordum, o bina bize kefen de olabilirdi. Evimiz ağır hasar gördü ve kendimizi zor dışarı attık. Dışarı çıkacağımıza, kendimizi kurtaracağımıza inanmıyorduk.
Çocuklarıma, 'Siz çıkın, kendinizi kurtarın' diye bağırdım. O esnada 2-3 defa yere düştüm. Çocuklarım beni bırakmadılar, beraber çıktık. Depremden sonra konteyner kente yerleştik. Burada çok rahatız, çok şükür başımız rahat, bir eksiğimiz yok."
Dikiş Makinesinin Önemi
Geçmişte annesiyle diktikleri ürünleri başka illere göndererek sattıklarını dile getiren Erdem, 50 yıl önce aldığı dikiş makinesiyle terzilik mesleğini sürdürdüğünü kaydetti. Erdem, şöyle devam etti: "Depremden sonra gözüm sadece dikiş makinemde kaldı.
Çocuklarıma söyledim ve gittim makinemi o evden çıkarıp getirdim. Makinemi kurtardım, konteyner kentte aynı işimi yapmaya devam ediyorum. Bu makine bana 50 yıllık bir yadigar. Yaşım 64, ama bu işime yine de devam ediyorum. Gücüm yetene kadar da devam edeceğim. Konteyner kentte çalışan işçilere kıyafetler diktim, çocuklarıma, torunlarıma yaptım.
İhtiyacı olanlara ücretsiz kıyafetler diktim. Buraya geldik, birbirimize yardımcı olmamız lazım. Merhametimiz olsun, o zor günlerden kurtulup buraya geldik, birbirimize destek olmamız lazım.
Çocuklar için diktiğim kıyafetleri, yoldan geçen çocuklara verdim. Erkeklere, kadınlara, çocuklara her türlü kıyafet dikiyorum. 50 yıllık terziyim."
Devletin Desteği ve Minik Bir Dua
Devletin desteği sayesinde konteyner kentte çok rahat ve huzurlu olduklarını ifade eden Erdem, "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Yukarıda Allah, aşağıda devletimiz bize yeter." ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.