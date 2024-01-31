Sömestr tatili uzatıldı mı? Okullar ne zaman açılacak? Şok karar!

Sömestr Tatili Ne Zaman Bitiyor?

22 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatilinin, bazı sosyal medya hesapları tarafından uzatıldığı iddia edildi. Bu iddialar, özellikle grip vakalarının artışı ve JN1 varyantının gündeme gelmesiyle daha da güç kazandı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tatilin uzatıldığına dair iddiaları yanıtladı.

MEB Takvimi Belirleyici Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklaması, öğrenci ve velilerin yanı sıra eğitim camiasındaki tüm kesimler tarafından dikkatle takip edildi. Bakanlık, 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi genelgesine atıfta bulunarak, eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde herhangi bir değişiklik olmadığını vurguladı. Bu net açıklama, iddiaların asılsız olduğunu ortaya koydu ve eğitim gündemine ilişkin spekülasyonlara son verdi.

Eğitim Camiasında Yankı Bulan İddialar

Sosyal medyada yayılan ve eğitim camiasında geniş yankı bulan "sömestr tatili uzatıldı" iddiaları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasıyla netlik kazandı. Bakanlık, iddiaların gerçek dışı olduğunu ve eğitim öğretim takviminde herhangi bir değişiklik olmadığını duyurdu. Bu açıklama, öğrenci ve veliler başta olmak üzere tüm ilgililer için rehber niteliğinde oldu.



Okullar Ne Zaman Açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimine göre, okullar 2 Şubat Cuma günü tatilin sona ermesiyle birlikte açılacak. Ancak hafta sonunun tatil olması sebebiyle, öğrenciler için ders başı 5 Şubat Pazartesi günü yapılacak. Bu tarih, öğrencilerin ders başı yapacağı ve eğitim öğretim faaliyetlerine kaldıkları yerden devam edecekleri gün olarak belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasıyla, sömestr tatili uzatıldı iddiaları son buldu. Eğitim öğretim yılı takvimi, öğrencilerin ve eğitim camiasının yol göstericisi olmaya devam ediyor. 5 Şubat'ta ders başı yapacak olan öğrenciler, ikinci döneme merhaba diyecekler. Eğitim gündemini meşgul eden bu tür iddiaların, resmi açıklamalarla netlik kazanması önem taşıyor.