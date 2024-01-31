Türkiye'de bulamadığı aşkı Türkiye'ye gelen Taylandlı'da buldu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi, farklı kültürlerin birleştiği nadir ve mutlu anlara sahne oldu.

Bülent Yalım (55) ve Taylandlı Areerat (42), farklı kültürlerin aşkla birleştiği bir evlilik töreniyle dünya evine girdi.Bu özel gün, Kadirli Belediyesi nikah salonunda gerçekleşen törenle taçlandırıldı.

Kültürlerin Buluşması: Bir Aşk Hikayesi

Bülent Yalım ve Areerat'ın tanışıklığı, Areerat'ın akraba ziyareti için Türkiye'ye gelmesiyle başladı. Ziyaret, beklenmedik bir aşk hikayesinin başlangıcı oldu.

Yalım, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir yıl önce başlayan bu tanışıklığın nişan ve ardından evlilikle sonuçlandığını belirtti. İki farklı kültürden gelen bu çiftin hikayesi, aşkın sınırları aştığını bir kez daha kanıtladı.

Mutluluklar Dileğiyle: Nikah Töreni

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan'ın kıydığı nikahla birlikte, Bülent ve Areerat resmen evli bir çift oldu. Başkan Tarhan, törende çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Evlilik kararı, Yalım'ın Areerat'ın ailesiyle yaptığı görüşmelerin ardından netlik kazandı. Türkiye'ye yerleşme ve nikah işlemlerinin başlatılmasıyla, bu uluslararası birliktelik resmiyet kazandı.

Mutluluğun Resmi: Yeni Bir Hayatın Başlangıcı

Areerat, yeni hayatına dair duyduğu mutluluğu ifade ederken, Türkiye'de yeni bir başlangıç yapmanın heyecanını ve mutluluğunu dile getirdi.

Bu özel gün, aşkın sınırları aşan gücünü ve farklı kültürlerin harmoni içinde birleşebileceğini gösterdi.