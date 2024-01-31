Türkiye'de bulamadığı aşkı Türkiye'ye gelen Taylandlı'da buldu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi, farklı kültürlerin birleştiği nadir ve mutlu anlara sahne oldu.
Bülent Yalım (55) ve Taylandlı Areerat (42), farklı kültürlerin aşkla birleştiği bir evlilik töreniyle dünya evine girdi.Bu özel gün, Kadirli Belediyesi nikah salonunda gerçekleşen törenle taçlandırıldı.
Kültürlerin Buluşması: Bir Aşk Hikayesi
Bülent Yalım ve Areerat'ın tanışıklığı, Areerat'ın akraba ziyareti için Türkiye'ye gelmesiyle başladı. Ziyaret, beklenmedik bir aşk hikayesinin başlangıcı oldu.
Yalım, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir yıl önce başlayan bu tanışıklığın nişan ve ardından evlilikle sonuçlandığını belirtti. İki farklı kültürden gelen bu çiftin hikayesi, aşkın sınırları aştığını bir kez daha kanıtladı.
Mutluluklar Dileğiyle: Nikah Töreni
Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan'ın kıydığı nikahla birlikte, Bülent ve Areerat resmen evli bir çift oldu. Başkan Tarhan, törende çifte ömür boyu mutluluklar diledi.
Evlilik kararı, Yalım'ın Areerat'ın ailesiyle yaptığı görüşmelerin ardından netlik kazandı. Türkiye'ye yerleşme ve nikah işlemlerinin başlatılmasıyla, bu uluslararası birliktelik resmiyet kazandı.
Mutluluğun Resmi: Yeni Bir Hayatın Başlangıcı
Areerat, yeni hayatına dair duyduğu mutluluğu ifade ederken, Türkiye'de yeni bir başlangıç yapmanın heyecanını ve mutluluğunu dile getirdi.
Bu özel gün, aşkın sınırları aşan gücünü ve farklı kültürlerin harmoni içinde birleşebileceğini gösterdi.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.