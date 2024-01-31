CHP'nin 2024 Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül oldu

CHP Genel Başkanının Onayıyla Kesinleşti

AK Parti ve İyi Parti'nin ardından CHP de Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayını belirledi ve bu kararı CHP Genel Başkanı Özgür Özel onayladı. CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, geçmişte Şişli Belediye Başkanlığı yapmış olan ve halen Erzincan Milletvekili olarak görev yapan Mustafa Sarıgül oldu.

Resmi Açıklama Yakın Zamanda Bekleniyor

CHP Ordu İl Teşkilatı, bu önemli kararı almak üzere Ankara'ya giderek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Sarıgül'ün CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olması talebini ileten il teşkilatı, Özel'in bu talebe olumlu yaklaştığını ve "Adaylığı önünde bir engel yok. Birkaç gün içinde açıklama yaparız." şeklinde ifadeler kullandığını belirtti.

Mustafa Sarıgül Ordu’yu tercih etti

Yana Mustafa Sarıgül'ün adı aynı zamanda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de geçiyordu, ancak kendisi Ordu'dan aday olmayı tercih etti. Sarıgül, CHP Ordu heyetiyle yaptığı görüşmede, "Ordu için hazırım, benim açımdan hiçbir engel yok, yeter ki Genel Başkanım Özgür Özel onaylasın." şeklindeki açıklamasıyla Ordu'da belediye başkanlığı için aday olmaya sıcak baktığını dile getirdi.

“Türk'üm, Doğruyum, Orduluyum” Söylemi

CHP İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mustafa Sarıgül'ün belediye başkanlığı döneminde sıkça kullandığı "Türk'üm, doğruyum, Orduluyum." cümlesi hatırlatıldı. Sarıgül'ün Ordu'da birçok kişi tarafından sevilen ve tanınan bir isim olduğu göz önüne alındığında, bu söylemin seçim kampanyasında önemli bir rol oynayabileceği tahmin ediliyor.

Ordu’da seçim yarışı hareketlendi

Mustafa Sarıgül'ün CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak belirlenmesiyle birlikte, Ordu'da seçim yarışı daha da renklendi. Şimdi gözler resmi açıklamada ve seçim kampanyalarının başlamasında. Ordu'da hangi parti ve adayın öne çıkacağı ve halkın tercihinin ne olacağı büyük bir merakla bekleniyor.