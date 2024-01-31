AK Parti İl Başkanı Suat Güner’in ‘Tanju Özcan geride’ açıklamasına CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz’den yanıt

Yerel seçimlere 2 ay kala, adaylar da çalışmalarına devam ediyor. Bolu Belediye Başkanlığı koltuğu için yarışacak Tanju Özcan, Muhammed Emin Demirkol, İlhan Durak, İlkay Bayrak ve Faruk Bayrakdar’ın çalışmaları hız kazanırken, partilerin il başkanları arasında da tartışmalar arttı.

“Tanju Özcan yüzde 2 farkla geride”

AK Parti İl Başkanı Suat Güner’in “Anketlerde yüzde 2 farkla adayımız seçimi kazanıyor. Tanju Özcan’ın geride kaldığı görülüyor” açıklamasına tepki gösteren Tahsin Mert Karagöz, cevabında

“Bolulu vatandaşlar 5 yıldır kentimizdeki değişimden son derece memnun olduklarını açık yüreklilikle söylüyor. Gittiğimiz her sokakta, girdiğimiz her evde Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan’a karşı büyük bir destek var. Bizim için en büyük anket vatandaşlarımızın yüzlerindeki mutluluk” ifadelerine yer verdi.

“İnsanları kandırarak seçim kazanamazsınız”

Bolu halkını kandırılamayacağını vurgulayan Başkan Karagöz, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti İl Başkanı Suat Güner, anketlerde yüzde 2 önde olduklarını ifade etmiş. İnsanları anketlerle kandırarak seçimi kazanamazsınız. Elinizdeki anketlerde dahi Tanju Özcan ile adayınız arasında dağlar kadar fark olduğu ortadadır. Seçimi kaybettiğinizde “yalancı” durumuna düşmemek için daha dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Kazananın şimdiden Tanju Özcan ile Bolu olduğunu hem siz hem de adayınız farkındasınız”