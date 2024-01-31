Hataylı kebapçının yenilikçi lezzeti: Humus dürüm

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kebapçılık sektöründe fark yaratan Berkay Çivisöken ve eşi, kahvaltı menülerine yepyeni bir tat katıyor. Geleneksel soğuk meze olarak bilinen humusu, kahvaltıda farklı ve lezzetli bir alternatif olarak sunuyorlar.

Zeytinyağı, domates, turşu ve yeşillik ile zenginleştirilen humus, lavaş ekmek arasında kahvaltılık dürüm olarak müşterilere sunuluyor.

Gelenekten İnovasyona: Kahvaltıda Humus Dürüm

26 yaşındaki Berkay Çivisöken, kahvaltı sofralarında yeni bir lezzet arayışı içinde olduklarını ve bu süreçte humus dürümünün ortaya çıktığını anlatıyor. Meze olarak sundukları humusu, eşiyle birlikte lavaş ekmek arasına koyarak tükettiklerini ve bu yenilikçi lezzeti müşterileriyle de paylaşmaya karar verdiklerini belirtiyor.

Müşterilerin de bu lezzete büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Çivisöken, humus dürümün servisine başladıklarını ve ilginin beklenenden çok daha iyi olduğunu ifade ediyor.

Müşterilerden Tam Not: Humus Dürümü Kahvaltının Yıldızı

Humusun hazırlanışı, haşlanan nohudun tahin ve limon suyu ile karıştırılarak krema kıvamına getirilmesiyle başlıyor. Bu lezzetli karışım, lavaş ekmeği ile birleştirilerek servis ediliyor. Berkay Çivisöken, müşterilere bu yenilikçi lezzeti denemeleri için davette bulunuyor.

Çoğu kişinin başka bir yemek isterken, humus dürümünü tattıktan sonra siparişlerini değiştirdiğini söylüyor. Ayşegül Çivisöken ise, sadece humus dürüm yemek için dükkanlarına gelen müşteriler olduğunu belirtiyor.

Hatay'ın Yöresel Lezzeti Kahvaltıda

Müşterilerden Ali Zorlu, humus dürümünü severek yediğini ve sabahları daha hafif olduğu için ciğer yerine bu lezzeti tercih ettiğini anlatıyor. Hatay'ın yöresel bir ürününü, değişik bir şekilde sunmanın ve bunu severek yemenin keyfini vurguluyor.

Hatay İskenderun'da, kebapçılık yapan Berkay Çivisöken, kahvaltıda inovatif bir lezzet sunuyor: humus dürüm. Zeytinyağlı, domatesli ve yeşillikli bu lezzet, müşteriler tarafından büyük ilgi görüyor.