U19 Elit A Ligi'nde Boluspor U19, uzun süren galibiyet hasretine Giresunspor karşısında son verdi

U19 Elit A Ligi'nde mücadele veren Boluspor U19, 31 Ocak Çarşamba günü gerçekleşen mücadelede BITEXEN Giresunspor'u konuk etti. Güneşin kendini gösterdiği muhteşem bir günde, Maç Boluspor U19 takımının, üstün stratejileri ve arka arkaya geliştirilen ataklarla dikkat çekti.

Sessiz ilk yarı

Karşılaşmanın ilk yarısı, her iki takımın da yoğun çabalarına rağmen golle sonuçlanmadı. Boluspor U19, birbirinden değerli fırsatlar yakalasa da, Giresunspor'un defans hattını aşmayı başaramadı. İlk yarı, tarafların 0-0'lık eşitliği ile sona erdi.

Son dakika Çavuşoğlu sahneye çıktı

İkinci yarıya tempolu bir başlangıç yapan Boluspor U19, maçın son dakikalarına kadar gol peşinde koştu. 88. dakikada gerçekleşen serbest vuruş, Boluspor U19'un galibiyet umutlarını yeşertti. Murat Elmacı'nın ustalıkla gerçekleştirdiği serbest vuruş sonrasında defanstan seken topa Erdem Reis'in mükemmel ortası, Birol Yiğit Çavuşoğlu'nu buldu. Çavuşoğlu'nun Giresunspor defansının arkasından yaptığı net vuruş, skoru 1-0'a getirerek Boluspor U19'u zaferle tanıştırdı.

Galibiyetin ardından

13 haftalık galibiyet hasreti sona eren Boluspor U19, bu zaferle ligdeki konumunu güçlendirmenin yanı sıra, takım ruhunu ve morallerini de yükseltti. Maç boyunca sergilenen etkili oyun ve strateji, takımın ve taraftarlarının yüzünü güldürdü.

Karşılaşmanın yönetimi

Maçın hakemliğini ilimizin yetenekli hakemlerinden Batuhan Topçu üstlendi. Topçu'ya, yardımcı hakem olarak Ergin Karabulut ve Alper Ünsal eşlik etti. Dördüncü hakem koltuğunda ise Ali Semen yer aldı. Hakem kadrosunun profesyonelliği, maçın adil ve düzenli bir şekilde ilerlemesini sağladı.

Mücadelenin ilk 11'leri

Boluspor U19'un ilk 11'i Ada Çınar Asil, Tolga Köksal, Baran Poyraz, Murat Elmacı, Erdem Reis, Eren Çakırdağ, Gif Mbaki, Muhammet Emin, İsmail Kalburcu, Birol Yiğit Çavuşoğlu, Harun Yerlikaya'dan oluştu.

Giresunspor U19 ise Eren Kaya, Eren Kaçar, Mehmet Derin, Oğuzhan Yılmaz, Ahmet Küçükaydın, Arda Cebeci, Gökmen Özyılmaz, İsmail Çarkacı, Mehmet Kaan, Mustafa Efe, Semih Uzun ile mücadele etti.

Maçın disiplin karnesi

Karşılaşma boyunca, her iki takımdan oyuncuların agresif oyunları kartlara yansıdı. Boluspor U19'dan Muhammet Emin Temel, Harun Yerlikaya, Eren Çakırdağ, Gif Mbaki; Giresunspor U19'dan ise Eren Kaçar, Mehmet Derin, Gökmen Özyılmaz, Arda Cebeci, Oğuzhan Yılmaz sarı kart görerek cezalandırıldı.

Boluspor U19'un galibiyet sırrı

Karşılaşmanın en önemli anı, Boluspor U19 takımının yetenekli oyuncusu Birol Yiğit Çavuşoğlu'nun 88. dakikada attığı muhteşem golle geldi. Bu gol, Boluspor U19'un Giresunspor U19 karşısında galibiyeti elde etmesini sağladı.