Bolu MHP'de Yeni Dönem: Çelikkol tebrikleri kabul ediyor

Bolu'da Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı’na Ayhan Çelikkol'un atanmasıyla yeni dönem başladı. Makamında tebrikleri kabul eden Çelikkol, Bolu Ülkü Ocakları İl Başkanı Cihan Özkalem ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Bolu MHP İl Başkanlığı'nda Ayhan Çelikkol Dönemi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu İl Başkanlığı'nda yeni sayfa açıldı. Ayhan Çelikkol, partinin ve Ülkü Ocakları'nın yoğun desteğiyle yeni görevine hızla adapte oluyor.

Ayhan Çelikkol'a Yoğun İlgi ve Tebrikler

MHP Bolu İl Başkanlığı koltuğuna oturan Ayhan Çelikkol, birbirinden değerli tebrikleri ve ziyaretleri kabul etmeye devam ediyor. İlhan Durak'ın, Bolu Belediye Başkanı adayı olmasının ardından boşalan koltuğa, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçimiyle Çelikkol getirildi. Göreve başlamasının hemen ardından, Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı Cihan Özkalem ve il yöneticileri, yeni atanan başkana hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ülkü Ocakları'ndan tam destek

Ayhan Çelikkol'a desteğini sunan Cihan Özkalem, bu atamanın partinin bilge lideri Devlet Bahçeli'nin takdiri olduğunu belirtti. Özkalem, Ülkü Ocakları'nın lideri ve partisinin her zaman yanında olduğunu, Çelikkol'un geçmişte Ülkü Ocakları Başkanı olarak görev yapmış olmasının bu birlikteliği daha da güçlendireceğini ifade etti.

Geçmişten günümüze ülkücü ruh

Çelikkol'un geçmişi, Ülkü Ocakları'nda edindiği tecrübelerle dolu. Bu tecrübe, onun liderlik stilini ve partisiyle olan ilişkisini şekillendiriyor. Çelikkol, Ülkü Ocaklı bir MHP İl Başkanı olarak milli ve manevi değerlere olan bağlılığını ve Ülkü Ocakları'na olan desteğini vurguladı.

Bolu MHP'de Yeni Ufuklar

Ayhan Çelikkol'un liderliğinde Bolu MHP, yeni projeler ve hedefler doğrultusunda ilerlemeye hazır. Parti içi birlik ve dayanışma vurgusuyla, MHP Bolu İl Başkanlığı, kentteki siyasi ve sosyal faaliyetlerde önemli bir rol oynamaya devam edecek. Çelikkol ve ekibi, Bolu'da milliyetçi hareketin sesini daha da güçlendirme niyetinde.