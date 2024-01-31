Dilber dizisiyle başlayan akım tehlikeye doğru ilerliyor

Popstar’dan pavyon gerçeklerine bir yolculuk

Geçmişte pavyonlarda şarkı söyleyen ve Popstar yarışmasıyla adını duyuran Mehtap Yılmaz, son dönemde popülerleşen “Dilber” akımı ve pavyon kültürü hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, pavyon hayatının gerçek yüzünü ve bu kültürün özellikle genç kızlar üzerinde yaratabileceği olumsuz etkileri vurguladı.

Dilber akımına sert tepki: “canınızdan olursunuz”

“Dilber dansı” ve “Dilber kıyafeti” gibi trendlerin yarattığı popülariteye tepki gösteren Yılmaz, bu akımların insanları nasıl yanıltabileceğini ve gerçek hayatta karşılaşılabilecek zorlukları anlattı. Yılmaz, pavyon kültürünün övülecek bir yanı olmadığını, bu tür akımların aile, ev, iş ve hatta can kaybına yol açabileceğini belirtti.

Sanat camiasına eleştiri

Sanat ve eğlence dünyasının bu tür akımları özendirmesine de değinen Yılmaz, özellikle genç kızların bu yanılsamalara kapılmaması gerektiğini vurguladı. Pavyon hayatının gösterildiği gibi parlak ve cazip olmadığını, gerçekte çok daha acı ve zorluklarla dolu olduğunu ifade etti.

Yılmaz’dan vicdan çağrısı

Yılmaz, kendi deneyimlerinden yola çıkarak, pavyonlarda çalışan ve bu hayatın içinde kaybolan genç kızların hikayelerini paylaştı. Bu hikayeler, pavyon kültürünün gerçek yüzünü gözler önüne sererken, gençleri ve toplumu bu konuda bilinçlendirmeyi amaçlıyor.