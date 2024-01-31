Keçiye mey çalan dolmuş şoförü, sosyal medyada büyük ilgi gördü

Gümüşhane'nin kalbinde, insanların ve hayvanların müziğin evrensel dilinden etkilendiği nadir anlardan biri yaşandı. Dolmuş şoförü Engin Çelik, yerel bir kahraman haline geldi.

43 yaşındaki Çelik, Özcan Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan dolmuş durağında sıradan bir gününü, olağanüstü bir anıya dönüştürdü. Mey adı verilen geleneksel bir nefesli çalgıyla serenat yaparak, sadece insanları değil, iki meraklı keçiyi de büyüledi.

Mey'in Büyüsü

Gümüşhane'nin huzurlu sokaklarında, Engin Çelik'in mey çalma anı, sıradan bir günü unutulmaz kıldı. Mey, zengin melodileriyle bilinen, Anadolu'nun geleneksel nefesli çalgılarından biridir.

Çelik, dolmuş durağında beklerken, bu eşsiz enstrümanın melodilerini yaymaya başladı. Mey'in büyüleyici notaları, yakındaki bir sürüden iki keçiyi çekti. Bu sıradışı dinleyiciler, Çelik'in etrafında toplandı ve onun müzikal serüvenine ortak oldu.

Sosyal Medyada Viral Olan Anlar

Engin Çelik'in bu özel anı, bir arkadaşı tarafından kaydedildi ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Görüntüler, kısa süre içinde geniş bir beğeni topladı.

Keçilerin, müziğin büyüsüne kapılarak Çelik'i dinlemesi, izleyenler arasında neşe ve şaşkınlık yarattı. Çelik, yaşadığı bu özel deneyimi ve sosyal medyadan aldığı olumlu yorumları büyük bir mutlulukla karşıladı.

Engin Çelik ve Müzikal Keçiler

Çelik, müzikle kurduğu bu beklenmedik bağ hakkında konuşurken, keçilerden birinin yaklaşık yarım saat boyunca kendisini dinlediğini belirtti. Bu sıradışı deneyim, müziğin sadece insanları değil, hayvanları da derinden etkileyebileceğinin canlı bir kanıtı oldu.

Çelik ve onun müzikal keçileri, Gümüşhane'nin sokaklarında yaşanan bu eşsiz anı, yerel topluluk ve sosyal medya kullanıcıları arasında uzun süre konuşulacak bir hikaye haline getirdi.