AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Demirkol, Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bir Araya Geldi

Demirkol, Seçim Beyannamesi Toplantısı'nda

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Türkiye genelinde büyük bir heyecanla beklenen yerel seçimlere doğru hızla ilerlerken, AK Parti Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Bu önemli etkinlik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Beyannamede 8 Başlıkta Vaatler Sunuldu

AK Parti, "Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik" başlığı altında hazırladığı Seçim Beyannamesi'ni tanıttı. Beyanname, şu 8 ana başlık altında toplandı:

Yerel Yönetim Vizyonu: AK Parti, yerel yönetimlerde daha güçlü bir vizyonun peşinde.

Katılımcılık: Toplumun her kesimini kucaklayan katılımcı bir yönetim anlayışı benimseniyor.

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik: Şeffaflık ve hesap verebilirlik prensipleri belediyeciliğin temelini oluşturuyor.

Dirençli Şehirler: Şehirler, doğal afetlere ve krizlere karşı dirençli hale getirilecek.

Türkiye Yüzyılında Şehir ve Çevre: Şehirlerin sürdürülebilirliği ve çevre koruma önemli bir öncelik.

Toplumsal Refah Öncelikli Şehir Ekonomileri: Şehir ekonomileri, toplumsal refahı artırmaya odaklanacak.

Duyarlı ve Kapsayıcı Sosyal Belediyecilik: Sosyal belediyecilik, toplumsal ihtiyaçlara duyarlı ve kapsayıcı bir şekilde uygulanacak.

Kültür Üreten Şehirler: Şehirler kültürün geliştirilmesine ve yayılmasına destek verecek.

Erdoğan'ın Seçim Gününe İlişkin Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Seçim günü olan 31 Mart'a kadar gelmeyene gideceğiz, küskünü barıştıracağız, sevmeyeni sevdireceğiz, her eve iş yerine gireceğiz, kararsızları ikna edeceğiz, zaten gönlünde olduklarımızı unutmayacağız." diyen Erdoğan, siyasetin sokakta yapıldığını hatırlattı ve seçimin sandıkta kazanıldığını vurguladı.

Demirkol'un İfade Ettiği Kararlılık

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Demirkol, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve gerçek belediyecilik anlayışıyla Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazırız, kararlıyız. Bolu için elimizden gelenin fazlasını yapacağız, Türkiye Yüzyılında Bolu yerini alacak." Demirkol'un bu sözleri, Bolu'nun geleceği için büyük bir kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerinin bir göstergesi olarak kabul edildi.

Seçimlere sayılı günler kala, Bolu'da siyasi arenada heyecan dorukta. AK Parti'nin ekibi, seçim sürecinde vatandaşlara daha iyi bir gelecek sunma yolunda çalışmalarına devam ediyor.