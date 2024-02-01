Bolu ve Ardahan’da Rekor Soğuklar

Türkiye'de mevsimin en soğuk gecesini yaşadık! Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Ardahan-Çıldır -32 derece ile rekor kırarken, Bolu'nun Gerede Samat Köyü -15,4 derece soğukta titredi.
Ardahan-Çıldır, -32 Derece ile Türkiye'nin Soğuk Rekorunu Kırdı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye geçtiğimiz gece mevsimin en soğuk anlarını yaşadı. Ardahan-Çıldır ilçesi, inanılmaz -32 derece soğukla ülkenin en soğuk geceyi geçiren yer oldu. Ancak bu rekor sadece Ardahan ile sınırlı kalmadı.
Bolu'da -15,4 Derece ile İkinci Sırayı Dörtdivan Aldı
Bolu ilinde ise Dörtdivan -15,4 derece ile en soğuk geceyi geçiren ikinci bölge oldu. Bolu genelindeki Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonları verilerine göre, soğuklar Gerede'de etkisini en fazla hissettirdi.
İşte Bolu'nun soğuk sıralaması:
Gerede Samat Köyü: -15,4 derece
Dörtdivan: -12,4 derece
Merkez Kartalkaya: -11,2 derece
Yeniçağa: -10,1 derece
Merkez Bolu Batı Karadeniz Orman Arş.: -9,3 derece
Abant: -8,8 derece
Diğer Soğuk Bölgeler ve Dereceleri
Bolu'da diğer bölgeler de sert soğuklarla karşı karşıya geldi. Mudurnu Abant Gölü -8,8 derece, Mudurnu -8,2 derece, Göynük Himmetoğlu Köyü -6,7 derece olarak kaydedildi. Ayrıca, Göynük -6,4 derece, Kıbrıscık -6,3 derece, Gerede -6,2 derece, Dörtdivan Çetikören Köyü -5,7 derece, Merkez Yedigöller Millî Parkı -4,5 derece, Mengen -4 derece, Merkez Bolu Dağı -3,9 derece ve Merkez -3,7 derece ile soğuk rekorları kırdı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.