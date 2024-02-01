Bolu ve Ardahan’da Rekor Soğuklar

Türkiye'de mevsimin en soğuk gecesini yaşadık! Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Ardahan-Çıldır -32 derece ile rekor kırarken, Bolu'nun Gerede Samat Köyü -15,4 derece soğukta titredi.

Ardahan-Çıldır, -32 Derece ile Türkiye'nin Soğuk Rekorunu Kırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye geçtiğimiz gece mevsimin en soğuk anlarını yaşadı. Ardahan-Çıldır ilçesi, inanılmaz -32 derece soğukla ülkenin en soğuk geceyi geçiren yer oldu. Ancak bu rekor sadece Ardahan ile sınırlı kalmadı.

Bolu'da -15,4 Derece ile İkinci Sırayı Dörtdivan Aldı

Bolu ilinde ise Dörtdivan -15,4 derece ile en soğuk geceyi geçiren ikinci bölge oldu. Bolu genelindeki Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonları verilerine göre, soğuklar Gerede'de etkisini en fazla hissettirdi.

İşte Bolu'nun soğuk sıralaması:

Gerede Samat Köyü: -15,4 derece

Dörtdivan: -12,4 derece

Merkez Kartalkaya: -11,2 derece

Yeniçağa: -10,1 derece

Merkez Bolu Batı Karadeniz Orman Arş.: -9,3 derece

Abant: -8,8 derece

Diğer Soğuk Bölgeler ve Dereceleri

Bolu'da diğer bölgeler de sert soğuklarla karşı karşıya geldi. Mudurnu Abant Gölü -8,8 derece, Mudurnu -8,2 derece, Göynük Himmetoğlu Köyü -6,7 derece olarak kaydedildi. Ayrıca, Göynük -6,4 derece, Kıbrıscık -6,3 derece, Gerede -6,2 derece, Dörtdivan Çetikören Köyü -5,7 derece, Merkez Yedigöller Millî Parkı -4,5 derece, Mengen -4 derece, Merkez Bolu Dağı -3,9 derece ve Merkez -3,7 derece ile soğuk rekorları kırdı.