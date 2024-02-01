Kırsal kalkınma için büyük fırsat: Yenilenebilir enerji projelerine yüzde 50 hibe desteği

Kırsal kalkınmayı destekleyen önemli bir adım

Kırsal alanlarda sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek ve tarım ile hayvancılık faaliyetlerinde yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından önemli bir destek programı yürütülüyor.Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağladığı bu destek, kırsal kalkınma çabalarını güçlendirirken aynı zamanda çevre dostu enerji çözümlerine erişimi kolaylaştırıyor.

Yenilenebilir enerjiye yüzde 50 hibe imkanı

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kırsal kalkınma destekleri kapsamında, yenilenebilir enerji projelerine yüzde 50 oranında hibe desteği sağlıyor. Bu destek, tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımları dahil olmak üzere geniş bir yelpazede uygulanabilecek.

Destekten kimler faydalanabilir?

Tarım ve hayvancılık sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, yıllık enerji ihtiyaçlarının yüzde 51'inden yüzde 110'una kadarını yenilenebilir enerji ile karşılayacak projeler geliştirerek bu destekten yararlanabilirler. Başvuruda bulunacak yatırım yerinin kırsal alanda olması ve mülkiyetinin başvuru sahibine ait veya en az 7 yıl süreyle kiralanmış olması gerekiyor.

Proje başvuru süreçleri ve limitler

Kırsal ekonomik altyapı yatırımları için 100 bin lira ile 3 milyon lira, tarıma dayalı ekonomik yatırımlar için ise 3 milyon lira ile 14 milyon lira arasında projeler hazırlanabilir. Bu projeler için sağlanacak yüzde 50 hibe desteği, kırsal kalkınma ve yenilenebilir enerji kullanımını teşvik edecek şekilde tasarlanmıştır.

Başvuru için son tarih: 19 Şubat 2024

Bu fırsattan yararlanmak isteyen işletmelerin, 19 Şubat 2024 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Detaylı bilgi ve teknik destek için Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz.