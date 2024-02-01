Milyonlarca aday için kritik tarih: 26 Şubat son! Üniversite sınavına nasıl başvurulur? YKS başvuru ekranı, ÖSYM

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları bugün itibariyle başlıyor. Geçtiğimiz yılın asrın felaketi olarak adlandırılan deprem faciasının ardından üniversite hayalini erteleyenler ve bu yılki lise son sınıf öğrencilerinin ilk 4+4+4 sistemi nesil olması nedeniyle başvuruların artması bekleniyor.

Son başvuru tarihi 26 Şubat

Adaylar, 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan YKS için başvurularını 26 Şubat tarihine kadar gerçekleştirebilecekler. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT), ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç aşamada gerçekleşecek sınav, üniversiteye giriş için kritik bir adım olarak ön plana çıkıyor.

Nereden başvuru yapılır?

Başvurular, adayların bireysel olarak ÖSYM'nin resmî web sitesi üzerinden veya ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla elektronik ortamda yapılabilecek. Sınavla ilgili detaylı bilgilere ulaşmak isteyen adaylar, 2024-YKS Kılavuzu'nu ÖSYM'nin internet sitesinden inceleyebilirler.