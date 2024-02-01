Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ev hanımlarına emeklilik müjdesini verdi: Ne zaman başlıyor? Kaç prim günü? Ne kadar yatacak?

Ev hanımlarına emeklilik desteği geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, torba yasa teklifi içinde yer alan ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Ev kadınlarına üçte bir prim desteği getirileceğini belirten Işıkhan, bu düzenleme ile isteğe bağlı sigortalılık kapsamında ödenen primin üçte birinin devlet tarafından karşılanacağını ifade etti. Sürecin uzun vadeli olduğunu belirten Bakan, orta vadede uygulanmasının hedeflendiğini söyledi.

Kısmi emeklilik şartları değişiyor

Ev hanımlarının ödeyeceği primin üçte birinin devlet tarafından karşılanacak olması, emeklilik için daha az prim ödenmesine imkan tanıyacak. Ayrıca, ev hanımları sosyal güvence ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek. Bağ-Kur ve SSK primlerinin eşitlenmesi durumunda kısmi emeklilik şartının 5.400 gün olan kısmi emeklilik şartının 4.500 güne kadar çekilebileceği belirtiliyor.

Çocuk sayısına göre erken emeklilik imkânı geliyor

Çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları da düzenleme kapsamında hayata geçirilecek. Ayrıca, çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi ve doğum borçlanması ile ilgili düzenlemeler de planlanıyor.

Emeklilik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?

Ev hanımlarına yönelik emeklilik düzenlemesi yürürlüğe girdiğinde, Resmi Gazete'de yayımlanarak hayata geçecek. Bu düzenleme sayesinde ev hanımları, daha az prim ödeyerek emekli olabilecek.