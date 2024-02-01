Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ev hanımlarına emeklilik müjdesini verdi: Ne zaman başlıyor? Kaç prim günü? Ne kadar yatacak?

Ev hanımlarına emeklilik desteği geliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, torba yasa teklifi içinde yer alan ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Ev kadınlarına üçte bir prim desteği getirileceğini belirten Işıkhan, bu düzenleme ile isteğe bağlı sigortalılık kapsamında ödenen primin üçte birinin devlet tarafından karşılanacağını ifade etti. Sürecin uzun vadeli olduğunu belirten Bakan, orta vadede uygulanmasının hedeflendiğini söyledi.
Kısmi emeklilik şartları değişiyor
Ev hanımlarının ödeyeceği primin üçte birinin devlet tarafından karşılanacak olması, emeklilik için daha az prim ödenmesine imkan tanıyacak. Ayrıca, ev hanımları sosyal güvence ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek. Bağ-Kur ve SSK primlerinin eşitlenmesi durumunda kısmi emeklilik şartının 5.400 gün olan kısmi emeklilik şartının 4.500 güne kadar çekilebileceği belirtiliyor.
Çocuk sayısına göre erken emeklilik imkânı geliyor
Çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları da düzenleme kapsamında hayata geçirilecek. Ayrıca, çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi ve doğum borçlanması ile ilgili düzenlemeler de planlanıyor.
Emeklilik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?
Ev hanımlarına yönelik emeklilik düzenlemesi yürürlüğe girdiğinde, Resmi Gazete'de yayımlanarak hayata geçecek. Bu düzenleme sayesinde ev hanımları, daha az prim ödeyerek emekli olabilecek.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.