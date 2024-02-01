TÜİK, 2023 yılına ait Dış Ticaret İstatistiklerini açıkladı: Bolu’nun ihracatı ve ithalatı ne?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde ülkenin ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,6 artarak 255 milyar 777 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde ithalat ise %0,5 azalarak 361 milyar 774 milyon dolara geriledi.

Bolu’nun ihracatı 162 milyon dolar oldu

2023 yılında Bolu'da gerçekleşen toplam ihracat 162 milyon 15 bin dolar, ithalat ise 178 milyon 609 bin dolar olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bolu'daki ihracatın %25'i 2023'ün son üç ayında gerçekleşti. Bu kapsamda, Ekim ayında ihracat 12 milyon 817 bin dolar, Kasım ayında 14 milyon 668 bin dolar ve Aralık ayında ise 13 milyon 769 bin dolar olarak belirlendi.

İthalat verileri 178 milyon dolar

2023 yılında Bolu'da kaydedilen toplam 178 milyon 609 bin dolarlık ithalatın, bu miktarın 12 milyon 205 bin dolarlık kısmı Ekim ayında, 9 milyon 205 bin doları Kasım ayında ve 14 milyon 682 bin doları Aralık ayında gerçekleştirildi.

İlimizin dış ticaret açığı 16 milyon dolar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılında Bolu'da dış ticaret açığı 16 milyon doları aşarken, ülke genelindeki dış ticaret açığı ise 105 milyar 997 milyon dolar olarak kaydedildi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %70,7 olarak gerçekleşti.

Ülkemiz en fazla ihracatı Almanya’ya yaptı

Türkiye'nin Aralık ayındaki ihracatında Almanya, 1 milyar 679 milyon dolarlık alım ile birinci sırayı elde etti. Almanya'yı sırasıyla; 1 milyar 314 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 254 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 217 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 1 milyar 22 milyon dolar ile İtalya takip etti. Toplam ihracatın %28,2'sini oluşturan bu ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, Türkiye'nin dış satımında önemli bir paya sahip oldu.

Aralık ayında birinci sırayı Rusya kaptı

Türkiye'nin Aralık ayındaki ithalatında Rusya Federasyonu, 4 milyar 209 milyon dolarlık alım ile birinci sırayı elde etti. Rusya Federasyonu'nu sırasıyla; 3 milyar 270 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 514 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 470 milyon dolar ile İtalya ve 1 milyar 330 milyon dolar ile ABD takip etti. Türkiye'nin Aralık ayındaki ithalatının %44,1'ini oluşturan bu ilk 5 ülke, Türk ekonomisinin dış ticaretinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor.