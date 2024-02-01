Bolu Göynük’te bulunan Aksa Enerji’nin Termik Enerji Santrali’nde kapasite artışı kararı

Bolu'nun Göynük ilçesinde faaliyet gösteren 50428 ruhsat numaralı linyit kömür ocağı ve kazı fazlası pasa döküm alanlarına yönelik kapasite artışı projeleriyle Aksa Enerji, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) işbirliğinde önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Yapılacak çalışmalar ile mevcut maksimum yıllık kömür üretim miktarının 2.068.720 ton'dan, 2.200.000 ton'a çıkarılması hedefleniyor.

Türkiye'nin İlk Rödovanslı Yatırımı Göynük'te Gerçekleşiyor

Himmetoğlu, Bölücekova ve Ahmetbeyler Köyleri sınırlarındaki sahada, Aksa Enerji'nin TKİ adına kayıtlı 50428 ruhsat numaralı linyit kömür ocağı ve döküm alanlarında gerçekleştirilecek kapasite artışı, Türkiye'nin ilk rödovanslı yatırımı olma özelliği taşıyor.

A Panosu'nda Kapasite Artışı Planları

Proje kapsamında, Aksa Göynük Termik Santrali'nin A panosunda kapasite artışı planlanıyor. Şu anki 740 MW kapasitenin yanı sıra, A Panosu alanının 1631,85 hektardan 2476,48 hektara çıkarılması hedefleniyor. Yıllık dekapaj ve kömür üretim miktarı da 58.788.360,2 ton'dan 59.400.000 ton'a yükseltilecek.

Projenin Değeri 51 Milyon Türk Lirası

Bu 51 milyon TL değerindeki projenin bir parçası olarak, yıllık üretimin 56.160.000 ton'u patlatma yöntemiyle, 3.240.000 ton'u ise ekskavatör yardımıyla gerçekleştirilecek. Aksa Enerji'nin TKİ ile imzaladığı termik santral kurma şartlı rödovans sözleşmesi, enerji sektöründeki büyümesine önemli bir katkı sağlamaya devam ediyor.