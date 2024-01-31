Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programının geçici bir heves olmadığını vurguluyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin uyguladığı ekonomi politikasının kesin bir yol haritasına sahip olduğunu ve bu programın sadece geçici bir heves olmadığını belirtiyor. İstanbul Sanayi Odası'nın 2024 yılı ilk olağan toplantısına katılan Şimşek, finansman modelleri hakkında önemli bir sunum gerçekleştirdi.

Fiyat istikrarının önemi

Şimşek, kaynakların nitelikli sanayiye ve verimli alanlara etkin bir şekilde yönlendirilmesinin, fiyat istikrarının sağlanmasıyla mümkün olduğunu vurguluyor. Bu hedefe ulaşmak için de sanayicilerin desteğinin büyük bir önem taşıdığını belirtiyor.

Yapısal dönüşüm ve mali disiplin

Bakan Şimşek, Türkiye'nin ekonomik dönüşümünü hızlandırmak ve kaynakları doğru kullanmak için mali disiplinin sağlanması gerektiğine dikkat çekiyor. Ana hedefin fiyat istikrarı olduğunu vurgulayan Şimşek, bu olmadan öngörülebilir bir ekonomiden bahsedilemeyeceğini ifade ediyor.

Uluslararası normlara uyum

Ekonomi politikalarının uluslararası normlara uygun olmasının önemine değinen Şimşek, başka ülkelerin başarılarını örnek alacaklarını ve tekerleği yeniden keşfetmeyeceklerini söylüyor. Programın siyasi sahipliğe sahip olduğunu ve geçici bir heves olmadığını vurguluyor.

Büyüme ve enflasyon dengesi

Bakan Şimşek, büyüme ile enflasyon arasında kalıcı bir gerilim olmadığını belirtiyor ve bunun kısa vadeli bir durum olduğunu açıklıyor. Sürdürülebilir yüksek büyüme için enflasyonun düşük olmasının gerekliliğine dikkat çekiyor.

Daha destekleyici politikalar

Gelecek dönemde daha destekleyici maliye ve gelir politikalarının devreye gireceğini söyleyen Şimşek, sanayicilerin uzun vadeli rekabetçi olabilmeleri için fiyat istikrarının sağlanmasının önemini vurguluyor. Ayrıca, Türk lirasının rekabetçi bir pozisyonda olduğunu da belirtiyor.

Bu güçlü vurgularla dolu açıklamalarıyla Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomik istikrarını sağlamak ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için kararlı bir şekilde ilerlediğini vurguluyor.