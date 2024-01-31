Trendyol 1.Lig’de Boluspor-Şanlıurfaspor maçında kim, ne kadar koştu?

Trendyol 1'inci Lig'in heyecanı, Boluspor'un Şanlıurfaspor'u deplasmanda yenerek kazandığı 3 puanla daha da arttı. Bu zafer, futbolseverlerin ilgisini çekti ve Boluspor'un ligdeki iddiasını bir kez daha kanıtladı. Özellikle yeni transferler Avramovski, Diarrassouba ve Isgandarli, maçın yıldızları olarak parladı.

Yeni transferler sahneye çıktı

Devre arasında kadrosuna kattığı yıldız oyuncularla güçlenen Boluspor, sahada gösterdikleri performansla dikkat çekti. Daniel Avramovski, Diarrassouba ve Vusal Isgandarli, fiziksel performanslarıyla maçın öne çıkan isimleri oldu.

Fiziksel verilerle parlak performanslar

Boluspor'un deplasmandaki başarısı, oyuncuların fiziksel performanslarına da yansıdı. Vusal Isgandarli, yüksek şiddetli koşu mesafesinde 1418 metre ile takımının en çok çalışan oyuncusu olarak öne çıktı. Yeni transferlerden Tunahan Çiçek ve Daniel Avramovski ise sırasıyla 1350 ve 1122 metrelik koşu mesafeleriyle takımın diğer güçlü isimleri oldu.

Sprint rekortmenleri sahada

Karşılaşmanın bir diğer dikkat çeken özelliği, oyuncuların sprint performanslarıydı. Tunahan Çiçek, 99 sprint ile bu alanda takım lideri olurken, Vusal Isgandarli 98 ve Daniel Avramovski 82 sprint ile maçın tempo yüksek anlarında takıma önemli katkı sağladılar. Bu üç oyuncunun sahadaki enerjisi ve hızı, Boluspor'un ataklarını daha da etkili hale getirdi.

Boluspor'un yoluna devamı

Trendyol 1'inci Lig'de mücadelesine devam eden Boluspor, Şanlıurfaspor'u devirerek moral buldu. Kırmızı Beyazlılar, zorlu deplasman sonrası ligdeki konumlarını güçlendirdiler. Yeni transferlerin uyumu ve sahadaki üstün performansları, sezonun geri kalanı için umut verici bir görüntü çizdi.