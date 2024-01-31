İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, ihracatçılara yüzde 40 kuralının azaltılması gerektiğini söylüyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, enflasyonun yol açtığı yanılsamanın sona erdiğini belirterek, Türkiye'de acilen yapılması gereken reformların yabancı sermaye akışını olumsuz etkilediğini dile getirdi. Bahçıvan, ihracat dövizlerinin yüzde 40'ının zorunlu olarak bozdurulmasını öngören kuralın kademeli bir şekilde azaltılmasını ve nihayetinde sıfırlanmasını talep etti.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Meclisi olağan toplantısında yaptığı konuşmada, enflasyonist atmosferin artık sona erdiğini vurguladı.

Yüzde 40 kuralı azaltılmalı

Türkiye ekonomisinin büyüme tahminlerinin 2024 yılında beklenen yüzde 4'lük büyüme oranının altında kalacağına dikkat çeken Bahçıvan, ihracatçıları rahatlatacak önlemlere ihtiyaç olduğunu belirtti. Özellikle ihracat dövizlerinin yüzde 40'ının zorunlu olarak bozdurulmasına yönelik kuralın kademeli bir şekilde azaltılmasını ve sonunda sıfırlanmasını talep etti.

Ekonomik Zorluklar

Bahçıvan'ın konuşmasından öne çıkan diğer önemli noktalar şunlardı:

- 2024 yılın il aylarında, asgari ücret zammı ve vergi ayarlamalarının etkisiyle enflasyonun seyrinde yeniden bir bozulma göreceğiz.

-Ekonomi politikalarındaki rasyonellikten sapma, enflasyonun artmasına yol açmıştır.

-Ana metal, tekstil ürünleri ve giyim eşyaları gibi önemli ihracat sektörlerinde düşüşler yaşanmaktadır.

-Yüksek maliyetler, ihracatın rekabet gücünü zayıflatmıştır.

-Türkiye'nin elindeki fırsatları daha etkili bir şekilde kullanabilmesi için yeni bir modele ihtiyaç vardır.

-Türkiye'ye yabancı sermaye akışı, gerekli reformların gerçekleştirilmemesi nedeniyle zayıf kalmaktadır.

-Enflasyonist büyümenin bedeli toplum tarafından ödenecektir.

-Kurumsal bağımsızlık, özellikle Merkez Bankası için öncelikli bir konudur.

Bahçıvan'ın bu açıklamaları, Türkiye'nin ekonomik zorluklarla başa çıkmak için atılması gereken adımlar olduğunu dile getiriyor. İhracatçıların yüzde 40 kuralının azaltılması, ihracatı teşvik etmek için önemli bir adım olduğunu öne sürüyor.