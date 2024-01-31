Yasemin Kay Allen'den öpüşme sahneleri için ağız kokusu yorumu: "Sakızla gelin!"

Yasemin Kay Allen, Öpüşme Sahnesi İçin Sakız Önerisi
Oyuncu Yasemin Kay Allen, öpüşme sahnelerindeki ağız kokusu durumu hakkında ilginç bir tavsiyede bulundu. Allen, "Eğer böyle bir durum olacaksa, en azından sakızla gelinmesi gerekiyor" dedi. Bu öneri, oyuncular arasında sıkça karşılaşılan bir soruna pratik bir çözüm sunuyor gibi görünüyor.
Estetik Yaptırmak Konusundaki Görüşleri
Son dönemde erkeklerin estetik yaptırmasını değerlendiren Allen, "Bana yorum yapmak düşmez aslında. Birkaç jenerasyon öncesine göre genç kalmak için elimizde fırsatlar var. Bunun doğru elden olması gerekir ve doğru yaşta yaptırmak önemlidir bence..." şeklinde konuştu. Estetik müdahalelerin kişinin tercihine bağlı olduğunu vurguladı.
Oyuncuların Kaprisli Doğası
Yurt dışında da projelerde yer alan Allen, muhabirlerin "Sizce yurt dışındaki oyuncular mı yoksa buradakiler mi daha kaprisli?" sorusuna, "Bence her oyuncu kaprisli. Projeye göre değişiyor bence... Herkesin anlık kaprisi olabilir. Çalıştığınız bir projede çok mutlu olabilirsiniz, mutsuz da olabilirsiniz" yanıtını verdi. Allen, oyuncuların duygusal durumlarına bağlı olarak davranışlarının değişebileceğini belirtti.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.