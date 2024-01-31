Yasemin Kay Allen'den öpüşme sahneleri için ağız kokusu yorumu: "Sakızla gelin!"

Yasemin Kay Allen, Öpüşme Sahnesi İçin Sakız Önerisi

Oyuncu Yasemin Kay Allen, öpüşme sahnelerindeki ağız kokusu durumu hakkında ilginç bir tavsiyede bulundu. Allen, "Eğer böyle bir durum olacaksa, en azından sakızla gelinmesi gerekiyor" dedi. Bu öneri, oyuncular arasında sıkça karşılaşılan bir soruna pratik bir çözüm sunuyor gibi görünüyor.

Estetik Yaptırmak Konusundaki Görüşleri

Son dönemde erkeklerin estetik yaptırmasını değerlendiren Allen, "Bana yorum yapmak düşmez aslında. Birkaç jenerasyon öncesine göre genç kalmak için elimizde fırsatlar var. Bunun doğru elden olması gerekir ve doğru yaşta yaptırmak önemlidir bence..." şeklinde konuştu. Estetik müdahalelerin kişinin tercihine bağlı olduğunu vurguladı.

Oyuncuların Kaprisli Doğası

Yurt dışında da projelerde yer alan Allen, muhabirlerin "Sizce yurt dışındaki oyuncular mı yoksa buradakiler mi daha kaprisli?" sorusuna, "Bence her oyuncu kaprisli. Projeye göre değişiyor bence... Herkesin anlık kaprisi olabilir. Çalıştığınız bir projede çok mutlu olabilirsiniz, mutsuz da olabilirsiniz" yanıtını verdi. Allen, oyuncuların duygusal durumlarına bağlı olarak davranışlarının değişebileceğini belirtti.