Chery fiyatlarında büyük fırsat! 2024 modelleri incele!

Chery Omoda 5: Hem Ekonomik Hem Şık!
Chery'nin en ekonomik modeli olan Omoda 5, sıfır araç almak isteyenler için harika bir seçenek sunuyor.
İşte Omoda 5'in Ocak 2024 fiyatları:
Comfort: 1.183.000 TL
Luxury: 1.303.000 TL
Excellent: 1.403.000 TL
Chery Tiggo 7 Pro: Güç ve Şıklık Bir Arada!
Tiggo 7 Pro, gücünü özgün tasarımıyla birleştiriyor. İşte Tiggo 7 Pro'nun Ocak 2024 fiyatları:
Comfort: 1.198.100 TL
Luxury: 1.353.000 TL
Excellent: 1.453.000 TL
Chery Tiggo 8 Pro: Lüksün Yeni Adı!
Tiggo 8 Pro, lüks ve konfor arayanlar için ideal bir tercih. İşte Tiggo 8 Pro'nun Ocak 2024 fiyatları:
Luxury: 1.493.000 TL
Excellent: 1.643.000 TL
Chery, Aralık ayında fiyatlarını sabit tutmuş olsa da, yeni yıla ufak bir artışla giriş yapmış durumda. Ancak yine de Chery'nin uygun fiyatları, güçlü performansı ve özgün tasarımıyla dikkat çekiyor.
Chery Fiyatlarıyla Büyük Fırsatı Kaçırmayın!
Chery'nin 2024 modelleri, uygun fiyatlarıyla sıfır araç sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Hem ekonomik hem de şık bir sürüş deneyimi yaşamak istiyorsanız, Chery modellerini mutlaka incelemelisiniz.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.