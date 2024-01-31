31 Oca 2024 - 17:49- Teknoloji G:

Chery fiyatlarında büyük fırsat! 2024 modelleri incele!

Otomobil tutkunlarının merakla beklediği Chery, 2024 modelleriyle geliyor ve fiyatlarında cazip bir liste sunuyor. Yenilikçi özellikleri ve üstün konfor seviyeleriyle öne çıkan Chery, bu yılın ilk ayında 3 bin TL'lik bir artışla karşımıza çıkıyor. İşte, Chery'nin 2024 Ocak tarihli güncel fiyat listesi ve detayları!

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Chery Omoda 5: Hem Ekonomik Hem Şık!

Chery'nin en ekonomik modeli olan Omoda 5, sıfır araç almak isteyenler için harika bir seçenek sunuyor.



İşte Omoda 5'in Ocak 2024 fiyatları:

Comfort: 1.183.000 TL

Luxury: 1.303.000 TL

Excellent: 1.403.000 TL

Chery Tiggo 7 Pro: Güç ve Şıklık Bir Arada!

Tiggo 7 Pro, gücünü özgün tasarımıyla birleştiriyor. İşte Tiggo 7 Pro'nun Ocak 2024 fiyatları:

Comfort: 1.198.100 TL

Luxury: 1.353.000 TL

Excellent: 1.453.000 TL

Chery Tiggo 8 Pro: Lüksün Yeni Adı!

Tiggo 8 Pro, lüks ve konfor arayanlar için ideal bir tercih. İşte Tiggo 8 Pro'nun Ocak 2024 fiyatları:

Luxury: 1.493.000 TL

Excellent: 1.643.000 TL

Chery, Aralık ayında fiyatlarını sabit tutmuş olsa da, yeni yıla ufak bir artışla giriş yapmış durumda. Ancak yine de Chery'nin uygun fiyatları, güçlü performansı ve özgün tasarımıyla dikkat çekiyor.

Chery Fiyatlarıyla Büyük Fırsatı Kaçırmayın!

Chery'nin 2024 modelleri, uygun fiyatlarıyla sıfır araç sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Hem ekonomik hem de şık bir sürüş deneyimi yaşamak istiyorsanız, Chery modellerini mutlaka incelemelisiniz.

31 Oca 2024 - 17:49 - Teknoloji

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