Esra Ezmeci'den takipçisine evlilikte cinsel ilişki sıklığına dair yorumlar

Esra Ezmeci’den evlilikte cinsel ilişki sıklığına dair bomba gibi açıklamalar!

Ünlü psikolog ve ilişki danışmanı Esra Ezmeci, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliğinde, evliliklerdeki cinsel ilişki sıklığına dair çarpıcı yorumlarda bulundu. Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan Ezmeci, özellikle evliliklerde cinsel ilişki konusunda yaşanan çekingenlikler ve tabular hakkında önemli mesajlar verdi.

“8 Ayda 3 kez ilişki çok az!”

Ezmeci'ye yöneltilen “8 aydır evliyim eşimle ilişkiye 3 defa girdik istiyorum ama söyleyemiyorum çekiniyorum” şeklindeki bir soruya verdiği yanıt, adeta sosyal medyada günün konusu haline geldi. Ünlü psikolog, bu durumun asla çekinilecek bir şey olmadığını belirterek, kadınların da cinsel anlamda ihtiyaçlarının olabileceğini ve eşlerinden bu yönde yakınlık beklemelerinin gayet doğal olduğunu vurguladı.

Cinsel ihtiyaçlar ve iletişim çağrısı

Esra Ezmeci, konuyla ilgili olarak kadınlara cesaret verici tavsiyelerde bulunarak, istek ve ihtiyaçlarını açıkça ifade etmelerinin önemine dikkat çekti. Ezmeci, “Buna emin olarak isteklerinizi söyleyin. 8 ayda 3 kez ilişki çok az bir sayı. Daha fazla yakınlık istediğinizi ve onu özlediğinizi söyleyin” ifadeleriyle, evliliklerde cinsel ilişki sıklığının artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Evlilikte cinsel tabuları yıkmak

Ezmeci'nin bu açıklamaları, evliliklerdeki cinsel tabuları yıkma konusunda önemli bir adım olarak görülüyor. Evliliklerde cinsel ilişki sıklığının konuşulması zor bir konu olabiliyorken, Ezmeci’nin bu açık ve destekleyici yaklaşımı, pek çok çiftin bu konuda daha rahat iletişim kurabilmesine olanak tanıyabilir.