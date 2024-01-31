Trendyol 1.Lig’de Boluspor, play-off yolunda Keçiörengücü engeli hazırlıklarına başladı

Trendyol 1. Lig'in heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligde 21. hafta maçlarına az bir süre kala, Boluspor'un Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma futbol severlerin dikkatini çekiyor. Boluspor, bu önemli mücadele öncesi hazırlıklarını titizlikle başladı.

Koşukavak yönetiminde yoğun tempo

Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın yönetiminde, karşılaşma için gerekli taktiksel ve fiziksel hazırlıklarını yoğun bir tempoda gerçekleştirdi. Bolu'daki Karaçayır tesislerinde yapılan antrenman, takımın zorlu Ankara deplasmanına nasıl hazırlandığını gözler önüne serdi.

Antrenmandan detaylar

Antrenman, oyuncuların ısınma koşuları ve koordinasyon çalışmaları ile başladı. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren çalışma boyunca, dar alan oyunları ve pas çalışmaları ağırlıklı olarak gerçekleştirildi. Boluspor, hücum ve savunma organizasyonlarını güçlendirerek rakibine karşı avantaj elde etmeyi hedefliyor. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç ile tempoyu artırdı.

Hırs ve motivasyon üst seviyede

Kırmızı-beyazlıların antrenmandaki hırslı tavırları ve yüksek motivasyonu, teknik direktör Yalçın Koşukavak'ı memnun etti. Oyuncuların performansı, takımın bu zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılma konusundaki kararlılığını ortaya koydu.