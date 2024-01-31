Trendyol 1.Lig’de Boluspor taraftarlarından Keçiörengücü maçına yoğun ilgi

Trendyol 1. Lig'in gözde takımlarından Boluspor'un, Keçiörengücü ile oynayacağı maçın biletleri, satışa sunulduğu ilk dakikalarda tükenerek, taraftarların takıma olan sarsılmaz bağlılığını bir kez daha kanıtladı. Maç için Ankara'ya akın etmeye hazırlanan Boluspor taraftarları, ek kontenjan talepleriyle yönetimi harekete geçirdi.

Bilet satışında rekor hız

Boluspor taraftarlarının, Keçiörengücü maçı için gösterdiği yoğun ilgi, biletlerin satışa çıkarılmasının ardından dakikalar içinde tükenmesine yol açtı. Başkan Savaş Abak'ın ev sahibi takımdan sağladığı 100 kişilik ilk ek kontenjan da, açılışın hemen ardından tükendi. Bu durum, taraftarların takımlarına olan inanç ve desteklerinin boyutunu gözler önüne serdi.

Ankara'ya destek yolculuğu

Boluspor'un sadık taraftarları, takımlarının Trendyol 1. Lig'deki başarılı performansını yakından takip ediyor. Yalçın Koşukavak liderliğindeki ekip, kısıtlı imkanlara rağmen sergilediği mücadele ile taraftarların desteğini pekiştiriyor. İlk kontenjandan sonra eklenen 100 kişilik ek kontenjana da hızla sarılan taraftarlar, Ankara'ya gitmek için yeni kontenjan haberini bekliyor.

Yönetimden ek kontenjan girişimi

Biletlerin hızla tükenmesi ve taraftarların artan ek kontenjan talepleri üzerine, Boluspor yönetimi harekete geçti. Kulüp Başkanı Savaş Abak, ikinci bir ek kontenjan sağlamak için ev sahibi takım ile görüşmelere başladı.