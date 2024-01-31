SGK'dan emekliler için şok karar! Emekliler isyan edecek...

Bu mağduriyetlerin başında, vadesi gelmemiş borçlar gerekçe gösterilerek yapılan başvuruların aylarca bekletilmesi ve sonrasında ret cevabı alınması geliyor.

EYT Düzenlemesinden Sonra SGK'nın Tutumu

28 Şubat'ta Meclis'ten geçen Erken Emeklilik (EYT) düzenlemesinin ardından 2 milyon 250 bin vatandaşın başvurusunu aylarca gerekçe göstermeden bekleten SGK, şimdi de normal şartlarda emeklilik için gereken koşulları sağlayan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin başvurularına haksız mazeretler sunarak ret cevabı veriyor.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un Açıklamaları

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "SGK Bağ-Kur’luları mağdur ediyor! Kanun tanımıyor! Sıfır borçla emeklilik için müracaatta bulunanlara vadesi gelmeyen borcunu ödemediği için emekli aylığı bağlamıyor! Emeklilik için müracaatta bulunduğu tarihten aylar sonra, borcun bu sürede de devam ettiği için tekrar ödeme yapmasını istiyor biriken emekli aylıklarını da ödemiyor." şeklindeki ifadeler, bu sorunun boyutunu gözler önüne seriyor.

Emeklilik Başvurularının Uzun Süre Bekletilmesi ve Ret Cevabı

Emeklilik için prim ve yaş şartını tamamlayan adaylar, emeklilik başvurusu yaptıktan sonra uzun süre bekletilmekte ve başvuruları değerlendirilmemektedir. Bu durum, başlangıçta "başvuru yoğunluğu" gerekçesiyle açıklanmaktadır. Ancak aylar sonra, henüz vadesi gelmemiş borçlar öne sürülerek ret cevabı alınmaktadır.

Toplu Ödemelerin Yapılmaması ve Emeklilerin İsyanı

Söz konusu ret cevabının ardından emekli adayları, vadesi gelmeyen borçları ödeyerek yeni başvuru yapmalarına rağmen, SGK ikinci başvuruyu geçerli kabul ederek, önceki başvuru nedeniyle beklenen toplu ödemeyi yapmamaktadır. Bu durum, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini isyan ettirirken, yeni emekli olacak milyonlarca vatandaşın da eline geçecek binlerce liranın eksik yatmasına neden olmaktadır.