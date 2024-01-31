Ziraat Bankası'ndan dev kampanya! Cüzdanlarınızı rahatlatacak kampanya...

Banka müşterileri, bu kampanya kapsamında Bankkartlarıyla restoran ve kafe sektörlerinde yapacakları harcamalardan ekstra Bankkart Liralar kazanma fırsatını değerlendirebilecekler.

Kampanya Detayları ve Katılım Şartları

Ziraat Bankası'nın düzenlediği kampanya, 1-31 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerli olacak. Katılım için müşterilerin Bankkart Mobil veya bankkart.com.tr üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Kampanya, Bankkart POS'undan tek seferde yapılan 250 TL ve üzeri harcamalara odaklanmış durumda. Her 250 TL ve üzeri harcamada müşterilere 25 TL Bankkart Lira hediye edilecek, toplamda ise bir müşteri en fazla 100 TL Bankkart Lira kazanabilecek.

Kampanya Katılım ve Kullanım Şartları

Bankkart Liraları kazanmak için müşterilerin alışveriş yapmadan önce kampanyaya katılım sağlamaları gerekmektedir. Bankkart'ın kredi kartı ve banka kartı özellikleriyle yapılan işlemler kampanyaya dahil edilecek, ancak Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz ürünleri kampanyaya dahil değildir. Kampanyaya katılım sadece asıl kart sahibi müşteriler tarafından gerçekleştirilebilir.

Hızlı ve Kolay Kullanım İmkanı

Kazanılan Bankkart Liraları müşterilerin kartlarına anında yüklenecek, böylece avantajlarını hızlı bir şekilde değerlendirme fırsatı bulabilecekler. Hesap kesim tarihine kadar istedikleri zaman bu liraları kullanarak alışverişlerini ödeyebilecekleri gibi, Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde de bu avantajlı liraları değerlendirebilecekler.

Özel Durumlar ve İstisnalar

Kampanya kapsamında yapılan işlemlerin iptali, iade işlemleri, Bankkart Lira kullanım işlemleri, nakit çekim işlemleri kampanya kapsamında değerlendirilmeyecek. Ayrıca, karta para yükleme işlemleri de kampanyaya dahil edilmeyecektir. Kampanya döneminde yapılan işlemlerin iade edilmesi durumunda, müşterilere verilen Bankkart Liraları geri alınacak ve eksik miktarlar hesap özetine borç olarak yansıtılacaktır.

Ziraat Bankası'nın restoran ve kafe harcamalarına özel düzenlediği kampanya, müşterilere ekonomik avantajlar sunarken aynı zamanda Bankkart kullanımını teşvik etmeyi hedefliyor. Kampanya süresince müşterilerin yapacakları harcamalarla birlikte kazanacakları Bankkart Liraları, bankanın sadık müşterilerini ödüllendirmeyi amaçlıyor. Kampanya detaylarına dikkat edilmesi ve belirtilen şartlara uyulması, müşterilerin avantajları en etkili şekilde değerlendirmelerine olanak tanıyacaktır.