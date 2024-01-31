Melis Sezen, ödül gecesi tarzıyla eleştirilerin hedefi oldu

Stil İkonu ve Sosyal Medya Fenomeni

Sosyal medya paylaşımları ve kendine has giyim tarzıyla da bilinen Melis Sezen, bu kez ödül gecesindeki tarzıyla gündeme geldi. Tercih ettiği ceket, kapri şort ve crop kombini sosyal medyada yoğun eleştirilere maruz kaldı. "Kıyafeti şaka gibi", "Bu nasıl bir uyumsuzluk" gibi yorumlar alan Sezen, giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Televizyon ve Sinema Dünyasında Yükselen Bir Yıldız

Kanal D'nin popüler dizisi 'Sadakatsiz'de 'Derin' karakteriyle büyük bir çıkış yapan Sezen, şimdi de Murat Ünalmış ile yeni bir projede yer alıyor. Hem güzelliği hem de yeteneğiyle dikkat çeken Sezen, ekranlarda parlayan yıldızı olmayı sürdürüyor.

Kısa Sürede Zirveye Tırmanan Bir Oyuncu

Kariyerine hızlı bir başlangıç yapan Melis Sezen, kısa sürede ekranların aranan yüzlerinden biri haline geldi. 2 Ocak 1997'de İstanbul, Silivri'de doğan Sezen, lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Arnavut Makedonya ve Selanik Yunanistan göçmeni bir aileden gelen Sezen, ailesinin ticaret ile uğraşmasıyla dikkat çekiyor. Tiyatro ve oyunculuğa olan ilgisiyle tanınan Sezen, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı.