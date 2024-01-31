Melis Sezen, ödül gecesi tarzıyla eleştirilerin hedefi oldu

Stil İkonu ve Sosyal Medya Fenomeni
Sosyal medya paylaşımları ve kendine has giyim tarzıyla da bilinen Melis Sezen, bu kez ödül gecesindeki tarzıyla gündeme geldi. Tercih ettiği ceket, kapri şort ve crop kombini sosyal medyada yoğun eleştirilere maruz kaldı. "Kıyafeti şaka gibi", "Bu nasıl bir uyumsuzluk" gibi yorumlar alan Sezen, giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Televizyon ve Sinema Dünyasında Yükselen Bir Yıldız
Kanal D'nin popüler dizisi 'Sadakatsiz'de 'Derin' karakteriyle büyük bir çıkış yapan Sezen, şimdi de Murat Ünalmış ile yeni bir projede yer alıyor. Hem güzelliği hem de yeteneğiyle dikkat çeken Sezen, ekranlarda parlayan yıldızı olmayı sürdürüyor.
Kısa Sürede Zirveye Tırmanan Bir Oyuncu
Kariyerine hızlı bir başlangıç yapan Melis Sezen, kısa sürede ekranların aranan yüzlerinden biri haline geldi. 2 Ocak 1997'de İstanbul, Silivri'de doğan Sezen, lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Arnavut Makedonya ve Selanik Yunanistan göçmeni bir aileden gelen Sezen, ailesinin ticaret ile uğraşmasıyla dikkat çekiyor. Tiyatro ve oyunculuğa olan ilgisiyle tanınan Sezen, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.