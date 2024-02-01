1 Şubat 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 1 Şubat 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, işkur giriş sayfasından ve işkur e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 1 Şubat OLAN İŞ İLANLARI

NARVEN SAĞLIK TERMAL TURİZM İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Kepçeli Araç Operatörü

RIDVAN TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ VETİC.LTD.ŞTİ. - Planlama Ve Kontrol İşçisi (Tekstil)

EMAY MAKİNE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Makine Teknikeri

EMAY MAKİNE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Makine ve İmalat Mühendisi

ARASDA PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)

ARASDA PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Market Elemanı

KAİZEN İŞSAĞLIĞI VEİŞ.GÜV.MÜH.EĞT.DAN.MÜŞ.TİC.LTD.ŞTİ.- İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C)

ATALAY TOPCU GIDA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ - Kasiyer

EMEL GIDA DAĞITIM PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Paketleme İşçisi (Gıda)

ODİN METALÜRJİ DÖVME SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Beden İşçisi (Genel)

ÇETİN SOSYAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ - Beden İşçisi (Genel)