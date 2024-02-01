1 Şubat 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 1 Şubat 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.
İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
İŞKUR ilanlarına başvurmak için, işkur giriş sayfasından ve işkur e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.
SON BAŞVURU TARİHİ 1 Şubat OLAN İŞ İLANLARI
NARVEN SAĞLIK TERMAL TURİZM İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Kepçeli Araç Operatörü
RIDVAN TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ VETİC.LTD.ŞTİ. - Planlama Ve Kontrol İşçisi (Tekstil)
EMAY MAKİNE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Makine Teknikeri
EMAY MAKİNE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Makine ve İmalat Mühendisi
ARASDA PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)
ARASDA PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Market Elemanı
KAİZEN İŞSAĞLIĞI VEİŞ.GÜV.MÜH.EĞT.DAN.MÜŞ.TİC.LTD.ŞTİ.- İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C)
ATALAY TOPCU GIDA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ - Kasiyer
EMEL GIDA DAĞITIM PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Paketleme İşçisi (Gıda)
ODİN METALÜRJİ DÖVME SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Beden İşçisi (Genel)
ÇETİN SOSYAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ - Beden İşçisi (Genel)
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.