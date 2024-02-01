Bolu vefat edenler.. 01 Şubat 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

MEHMET YERLİKAYA
Afşar Köyü halkından, Turan ve Selahattin AKSOY’un ağabeyleri, Ayhan, İlhan ve Hakan YERLİKAYA’nın babaları;
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Afşar Köyü Fakılar Mahallesi mezarlığına defnedilecektir.
Saat 11:00 da Uğur Mumcu Parkı önünden otobüs kaldırılacaktır.
MELİHA GÜNARSLAN
Beşkavaklar Mahallesi halkından, Kemal GÜNARSLAN’ın eşi, Cengiz GÜNARSLAN, Semiha GÜLENÇ’in anneleri;
Cenazesi bugün Beşkavaklar Camii’nde kılınacak, ikindi ve cenaze namazından sonra Çığırtkanlar Mezarlığına defnedilecektir.
SALİM ARSLAN
Mudurnu İlçesi Samsaçavuş Köyü halkından;
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Mudurnu Samsaçavuş Köyü mezarlığına defnedilecektir.
FİRDEVS USTA
Fasıl Köyü halkından;
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Fasıl Köyü mezarlığına defnedilecektir.
ALİ GÜNEY
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Bartın Arıt merkez mezarlığına defnedilecektir.
MİRZE ARSLANBOĞA
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Sakarya Yorgalar Mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.