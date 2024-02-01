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Bolu vefat edenler.. 01 Şubat 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 01 Şubat 2024 Bugün 6 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 01 Şubat 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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MEHMET YERLİKAYA

Afşar Köyü halkından, Turan ve Selahattin AKSOY’un ağabeyleri, Ayhan, İlhan ve Hakan YERLİKAYA’nın babaları;

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Afşar Köyü Fakılar Mahallesi mezarlığına defnedilecektir.

Saat 11:00 da Uğur Mumcu Parkı önünden otobüs kaldırılacaktır.

MELİHA GÜNARSLAN

Beşkavaklar Mahallesi halkından, Kemal GÜNARSLAN’ın eşi, Cengiz GÜNARSLAN, Semiha GÜLENÇ’in anneleri;

Cenazesi bugün Beşkavaklar Camii’nde kılınacak, ikindi ve cenaze namazından sonra Çığırtkanlar Mezarlığına defnedilecektir.

SALİM ARSLAN

Mudurnu İlçesi Samsaçavuş Köyü halkından;

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Mudurnu Samsaçavuş Köyü mezarlığına defnedilecektir.

FİRDEVS USTA

Fasıl Köyü halkından;

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Fasıl Köyü mezarlığına defnedilecektir.

ALİ GÜNEY

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Bartın Arıt merkez mezarlığına defnedilecektir.

MİRZE ARSLANBOĞA

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Sakarya Yorgalar Mezarlığına defnedilecektir.

# sakarya, bartın

01 Şub 2024 - 09:44 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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