Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan açıkladı, Bolu Amatör Spor Kulüplerine finansal can suyu!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, amatör sporun kalbinin attığı Bolu'da önemli bir adım atarak, yerel amatör kulüplerin yüzünü güldürecek dev bir destek paketinin müjdesini verdi. Başkan Özcan'ın liderliğinde, Bolu'daki amatör küme takımlarına mali destek sağlanacağı duyuruldu.

İki aşamalı destek planı

Bolu Belediyesi'nin sosyal tesislerinde gerçekleşen toplantıda amatör spor kulüplerinin yöneticileri ile bir araya gelen Başkan Özcan, kulüplerin finansal sıkıntılarını gidermeye yönelik bu büyük destek paketini açıkladı. Şubat-Mart ve Nisan-Mayıs olmak üzere iki aşamada verilecek olan bu destekle, amatör kulüplerin üzerindeki mali yükün hafifletilmesi ve onların daha sağlıklı bir yapıda faaliyet göstermelerinin sağlanması hedefleniyor.

Bolu'da amatör spora tarihi destek

Özcan, geçmişte Bolu Belediyesi'nin voleybol takımının Sultanlar Ligi'nde mücadele etmesi nedeniyle diğer amatör kulüplere yeterli mali desteği sağlayamadıklarını belirtti. Takımın ligdeki durumundaki değişiklik, bütçede bir rahatlama sağlayarak, belediyenin amatör kulüplere daha fazla kaynak ayırmasına olanak tanıdı. Başkan Özcan'ın 2019 yılında göreve başlamasıyla birlikte her bir amatör kulübe sağlanan 5 bin TL'lik desteğin, bu yıl itibariyle toplamda 1 milyon TL'ye ulaşarak, Bolu Belediyesi'nin amatör spor kulüplerine sağladığı mali yardımın ne kadar arttığını gösterdiği vurgulandı.

Bolu'da amatör sporun geleceği parlak

Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) önderliğinde gerçekleştirilen toplantıda, amatör kulüplerin geleceğine yönelik atılacak adımlar ve sağlanacak desteklerin önemi üzerinde duruldu. Bu destek paketi, Bolu'daki amatör sporun gelişimine önemli katkılar sağlayacak ve birçok kulübün daha iyi koşullarda faaliyet göstermesine olanak tanıyacak. Başkan Tanju Özcan'ın amatör spor kulüplerine yönelik bu anlamlı hamlesi, yerel sporda sürdürülebilirliğin ve gelişimin sağlanmasında kritik bir rol oynayacak.