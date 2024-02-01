Uyuşturucuya büyük darbe!

Operasyonun Detayları: Titiz Bir Çalışma
Operasyon, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkatli ve planlı çalışmaları sonucu başarıya ulaştı. Uyuşturucu madde getirileceği değerlendirilen araç, ekipler tarafından durduruldu ve içerisinde bulunan Z.E. isimli şüpheli şahıs yakalandı.
Yüksek Miktar: 2240 Sentetik Ecza Maddesi Yakalandı
Polis ekiplerince Düzce'ye giriş yapmakta olan ve uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen bir araç, detaylı bir takip sonucu durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalarda, 2240 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Bu büyük miktar, şehirdeki uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vurdu.
Şüpheli Tutuklandı: Uyuşturucu Ticareti Suçundan
Araç sürücüsü Z.E.'nin yakalanması ve araç içerisinde yapılan aramalarda ele geçirilen yüksek miktardaki sentetik ecza maddesi, Düzce'de uyuşturucu madde ticaretiyle mücadelede önemli bir başarı olarak kaydedildi. Şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.