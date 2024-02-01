- Asayiş

Uyuşturucuya büyük darbe!

Düzce'nin güvenliğine yönelik devam eden mücadeleler kapsamında, emniyet güçlerinin titiz çalışmaları sonucunda büyük bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışmalarıyla, uyuşturucu madde ticareti yapmak amacıyla şehre getirilen büyük miktarda sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı
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Operasyonun Detayları: Titiz Bir Çalışma

Operasyon, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkatli ve planlı çalışmaları sonucu başarıya ulaştı. Uyuşturucu madde getirileceği değerlendirilen araç, ekipler tarafından durduruldu ve içerisinde bulunan Z.E. isimli şüpheli şahıs yakalandı.



Yüksek Miktar: 2240 Sentetik Ecza Maddesi Yakalandı
Polis ekiplerince Düzce'ye giriş yapmakta olan ve uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen bir araç, detaylı bir takip sonucu durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalarda, 2240 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Bu büyük miktar, şehirdeki uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vurdu.

Şüpheli Tutuklandı: Uyuşturucu Ticareti Suçundan

Araç sürücüsü Z.E.'nin yakalanması ve araç içerisinde yapılan aramalarda ele geçirilen yüksek miktardaki sentetik ecza maddesi, Düzce'de uyuşturucu madde ticaretiyle mücadelede önemli bir başarı olarak kaydedildi. Şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
# polis, düzce

01 Şub 2024 - 09:45 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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