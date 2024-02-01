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Şehit aileleri yalnız değil!

Düzce Valisi Selçuk Aslan, toplumsal dayanışmanın ve milli birlik duygusunun pekiştirilmesi adına önemli bir adım atarak, şehit ailelerine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Bu ziyaretler, Vali Aslan'ın "Şehitlerimizin aileleri bizlere emanet, Allah bizi sizlere hizmette mahcup etmesin" şeklindeki samimi ve içten ifadeleriyle anlam kazanıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Şehit aileleri yalnız değil! mask
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Şehit Ailelerine Saygı ve Destek

Vali Aslan, 1994 ve 1992 yıllarında Bingöl'ün Genç İlçesi’nde şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Murat Demir ve Jandarma Er Şenol Gül'ün ailelerini ziyaret ederek, devletin ve milletin şehit ailelerine olan bağlılığını ve desteğini bir kez daha vurguladı. Bu ziyaretler, şehit ailelerine yönelik saygının ve desteklerin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Toplumsal Birlikteliğin Güçlendirilmesi

Vali Aslan'ın şehit aileleriyle gerçekleştirdiği bu ziyaretler, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek, milli birlik ve beraberlik duygusunun güçlenmesine katkıda bulunuyor. "Her daim şehit ailelerimizin yanındayız" sözleriyle, şehit ailelerine olan desteği ve onların toplumda önemli bir yere sahip olduğunu belirten Aslan, aynı zamanda toplumsal dayanışma duygusunun pekiştirilmesinde önemli bir rol oynuyor.

Devlet ve Millet El Ele

Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın şehit ailelerine yönelik ziyaretleri, devletin şehit ve gazilerimize olan vefa borcunun bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Bu ziyaretler, milletimizin birliğini ve beraberliğini simgeleyen önemli adımlardan biri olarak değerlendirilirken, şehit ailelerine yönelik devletin şefkatli yüzünü de ortaya koyuyor.

# destek, düzce

01 Şub 2024 - 09:51 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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