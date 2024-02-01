Hayvanlara uygulanan aşıda, doz sayısına dikkat!

Aşılamada Yeni Dönem: Ücretsiz İlk Doz

2024 yılının ilk aşı kampanyası, 29 Ocak ile 31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu dönemde, çiftçilerin sığır, manda, koyun ve keçi gibi çift tırnaklı hayvanlarını bedelsiz olarak aşılatmaları mümkün olacak. Bu kampanya, hastalığın yayılmasını önlemek ve canlı hayvan ile hayvansal ürün ticaretinde yaşanan ekonomik kayıpları en aza indirmek için büyük bir fırsat sunuyor.

Şap Hastalığı ve Ekonomik Etkileri

Şap hastalığı, çift tırnaklı hayvanlarda görülen ve hızla yayılabilen bulaşıcı bir hastalıktır. Canlı hayvan ticareti ve hayvansal ürünlerin uluslararası pazarlarda dolaşımı üzerinde olumsuz etkileri bulunmakta, büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Hastalıkla mücadelede aşılama, hayvanların iller arası sevk edilmesinde kritik bir önkoşul olarak kabul ediliyor. Aşısız hayvanların sevkiyatına izin verilmemesi, bu mücadelenin ne kadar ciddiye alındığını gösteriyor.

"Kolay Olanı Seç, Aşılamaya Geç"

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, tüm çiftçileri ve hayvan yetiştiricilerini aşı kampanyasına katılmaya davet ediyor. "Kolay olanı seç, aşılamaya geç" sloganıyla yola çıkan müdürlük, şap hastalığına karşı etkin bir mücadele yürütme kararlılığını vurguluyor. Bu yıl ilk kez uygulanacak olan üç doz aşı programı, hastalığın kontrol altına alınması ve daha sağlıklı bir hayvancılık sektörü için büyük bir adım olarak görülüyor.