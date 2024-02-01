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Heyelan felaketi sonrası ulaşım alternatifleri devrede

Düzce'nin Beyköy beldesi grup yolunda meydana gelen ve 8 köy ile birçok turistik bölgeye erişimi engelleyen heyelan felaketi, bölge sakinlerini ve yetkilileri harekete geçirdi. Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, heyelan sonrasında ulaşımı kesintiye uğramayan bir duruma getirebilmek için adeta seferber oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Heyelan felaketi sonrası ulaşım alternatifleri devrede mask
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Heyelanın Etkileri ve Yürütülen Çalışmalar

Geçtiğimiz günlerde yaşanan ve bölgeyi felç eden heyelan, Düzce'deki 8 köy ve birçok turistik alana erişimi zorlaştırdı. İl Özel İdaresi ekipleri, heyelanın neden olduğu hasarı en aza indirmek ve ulaşımı normale döndürebilmek için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Mini heyelanlar ve zorlu hava koşulları, ekiplerin işini güçleştirse de, mücadele azimle sürüyor. Heyelan bölgesindeki çalışmalar, havadan drone ile çekilen görüntülerle de kayıt altına alınarak, durumun ciddiyeti ve ekiplerin çabası gözler önüne seriliyor.

Ulaşımda Yenilikçi Çözümler ve Toplumun Dayanışması

Düzce İl Özel İdaresi tarafından uygulamaya konulan alternatif yol, bölge halkının ve turistlerin yaşamını kolaylaştırırken, toplumun bu tür felaketlere karşı dayanıklılığını ve birlikte hareket edebilme gücünü de göstermiş oldu. Alternatif yol sayesinde, bölge halkı günlük yaşamlarını sürdürebilirken, turistik alanlara erişim de kesintisiz devam ediyor.

Düzce'de yaşanan heyelan felaketi, doğal afetlere karşı hızlı ve etkili müdahalenin önemini bir kez daha ortaya koydu. İl Özel İdaresi ekiplerinin hummalı çalışması ve alternatif yol projeleri, bölgede yaşayanların ve turistlerin hayatını olumlu yönde etkileyerek, ulaşım sorunlarının üstesinden gelinmesini sağladı.

# düzce

01 Şub 2024 - 10:18 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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