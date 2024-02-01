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Trendyol 1.Lig’de Kocaelispor, Adanaspor karşılaşması için hazırlıklarını yoğunlaştırdı

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Adanaspor ile karşılaşacak. 3 Şubat'ta oynanacak maç için hazırlıklarını sürdüren ekip, zirve yarışında iddialı.

İhlas Haber Ajansı
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Trendyol 1.Lig’de Kocaelispor, Adanaspor karşılaşması için hazırlıklarını yoğunlaştırdı mask
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Trendyol 1. Lig'in zirvesinde yer alan heyecan, 21. hafta mücadelesinde Kocaelispor ile Adanaspor'un kozlarını paylaşacağı maça odaklandı. Körfez'in güçlü temsilcisi Kocaelispor, 3 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak olan bu kritik karşılaşma için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Körfez'de yoğun tempo

Kocaelispor'un antrenmanları, Körfez Brunga Tesisleri'nde Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın yönetiminde gerçekleşti. Takım, antrenmana ısınma hareketleri ile başlayarak pas çalışmaları ve dar alan oyunları ile devam etti.

Oğuz Ceylan takıma dönüyor

Takımın önemli isimlerinden Oğuz Ceylan'ın sakatlığını atlatarak takımla birlikte çalışmalara başlaması, Kocaelispor cephesinde moralin yükselmesine neden oldu.

Zirve yarışı ve galibiyet hedefi

Körfez temsilcisi, ligin 3. sırasında yer alarak 39 puanla zirve yarışındaki iddiasını koruyor. Adanaspor karşısında alınacak bir galibiyet, Kocaelispor'un ligin üst sıralarındaki yerini sağlamlaştırmasına yardımcı olacak. Ayrıca, rakipleri Göztepe'nin puan kaybetmesini bekleyen yeşil-siyahlılar, bu haftayı fırsat bilerek zirve yarışındaki pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

# kocaelispor

01 Şub 2024 - 10:19 Kocaeli- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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