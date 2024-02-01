Gaz sızıntısı paniğe yol açtı

Kaza Detayları ve Gaz Sızıntısının Etkileri

Kaza, iddialara göre, 67 AAG 800 plakalı Ford marka bir otomobilin, park halindeki 81 BP 801 plakalı başka bir otomobile çarpmasıyla başladı. Çarpışmanın etkisiyle, yol kenarında bulunan bir doğal gaz kutusu zarar gördü ve hızla gaz sızıntısına neden oldu. Olayın ardından bölgede yaşayan vatandaşlar, tehlikeli sızıntı sebebiyle korku ve panik içinde kaldı.

Acil Durum Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Kazanın hemen ardından, durumun ciddiyeti üzerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve doğal gaz şirketinin yetkilileri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin titiz çalışması sayesinde gaz sızıntısı kısa sürede kontrol altına alınarak daha büyük bir tehlikenin önüne geçildi. Trafik, güvenlik önlemleri tamamlandıktan sonra yeniden sağlanırken, kazaya karışan Ford marka araç çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı.