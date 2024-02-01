MHP Adayı İlhan Durak, 2024 Seçimleri sonrası sanayi sitesine esnafın karar vereceğini söyledi

Milliyetçi Hareket Partisi'nin ( MHP) Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, yerel seçimlere kısa bir süre kala sanayi esnafıyla önemli bir buluşma gerçekleştirdi. Bu buluşmada Durak, yeni sanayi sitesi konusundaki çözüm arayışını ve esnafın geleceği belirlemedeki etkisini vurguladı.

Sanayi Esnafının Sıkıntıları Gündemde

2024 Seçimleri öncesinde İlhan Durak, Bolu'nun sanayi esnafıyla kritik bir buluşma gerçekleştirdi. Yeni sanayi sitesi sorununu ele almak ve sanayi esnafının endişelerini anlamak amacıyla düzenlenen bu toplantıda, esnafın sıkıntıları ve talepleri masaya yatırıldı. Sanayi esnafı, mevcut durumun işlerini sürdürmeleri için uygun olmadığını ve daha iyi bir çözüme ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Çözüm Odaklı Yaklaşım

İlhan Durak, bu kritik buluşmada esnafın sıkıntılarını dikkatle dinleyerek çözüm odaklı bir yaklaşım sergiledi. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sanayi esnafımız ne isterse o olacaktır. Hiçbir zaman 'yaptık oldu' demeyeceğiz. Gelip sizlerle konuşacağız, birlikte ortak bir akıl çerçevesinde karar vereceğiz. Yani sanayi sitesiningeleceğini sizler belirleyeceksiniz. Kimsenin bundan şüphesi olmasın" dedi. Bu sözlerle, esnafın aktif katılımını ve görüşlerini önemsediğini vurguladı.

Esnafın Karar Hakkı

İlhan Durak'ın açıklamaları, yeni sanayi sitesi konusunda alınacak kararların esnafın ihtiyaçlarına uygun olması için çaba sarf edileceği ve esnafın bu süreçte söz sahibi olacağı mesajını verdi. Bu işbirliği, Bolu'daki sanayi sektörünün geleceğini belirlemek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak'ın, sanayi esnafıyla gerçekleştirdiği bu toplantı, gelecekteki sanayi sitesinin nasıl şekilleneceğine dair esnafın söz hakkını ön plana çıkarıyor. Bu işbirliği, Bolu'nun sanayi sektörünün ve esnafının daha iyi bir geleceğe ulaşması için umut verici bir adım olarak kayıtlara geçti. İlhan Durak'ın çözüm odaklı yaklaşımı, Bolu halkının beklentilerini karşılamaya yönelik olumlu bir adım olarak değerlendirildi.