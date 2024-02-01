Gebe inek vinçle kurtarıldı

Zorlu Kurtarma Operasyonu

Olay, dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Gazali ve Naciye Özbek çifti, gebe ineklerini derin bir yamaçtan yuvarlanmış ve zorlu bir dere yatağında mahsur kalmış halde buldu. İlk müdahale olarak, inek çalılık alandan daha düz bir alana çekilerek ateş yakılarak ısınması ve beslenmesi sağlandı. Ancak, inek kendi başına çıkamayacak durumda olduğundan, Özbek çifti durumu AFAD ekiplere bildirdi.

AFAD Ekiplerinden Hızlı Müdahale

AFAD ekipleri, haber verilmesi üzerine hızla olay yerine ulaştı. Kurtarma operasyonu için detaylı bir planlama yapıldı. Yaklaşık 4 saat süren titiz çalışmaların ardından, vinç yardımıyla inek güvenli bir şekilde dere yatağından çıkarıldı. Bu süreçte, Naciye Özbek'in gözyaşları içinde kurtarma çalışmalarını izlemesi, olayın duygusal yönünü de ortaya koydu.

Kurtarılan İnek Sağlığına Kavuştu

Kurtarma operasyonunun başarıyla tamamlanması, Gazali ve Naciye Özbek çifti başta olmak üzere, bölge halkı tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Kurtarılan gebe inek, ekiplerce özenle bir aracın kasasına yerleştirilerek ahırına geri götürüldü. Gazali Özbek, ineklerini kurtaran AFAD ekiplerine ve yardım eden tüm vatandaşlara teşekkürlerini iletti.