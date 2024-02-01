Gebe inek vinçle kurtarıldı

Zorlu Kurtarma Operasyonu
Olay, dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Gazali ve Naciye Özbek çifti, gebe ineklerini derin bir yamaçtan yuvarlanmış ve zorlu bir dere yatağında mahsur kalmış halde buldu. İlk müdahale olarak, inek çalılık alandan daha düz bir alana çekilerek ateş yakılarak ısınması ve beslenmesi sağlandı. Ancak, inek kendi başına çıkamayacak durumda olduğundan, Özbek çifti durumu AFAD ekiplere bildirdi.
AFAD Ekiplerinden Hızlı Müdahale
AFAD ekipleri, haber verilmesi üzerine hızla olay yerine ulaştı. Kurtarma operasyonu için detaylı bir planlama yapıldı. Yaklaşık 4 saat süren titiz çalışmaların ardından, vinç yardımıyla inek güvenli bir şekilde dere yatağından çıkarıldı. Bu süreçte, Naciye Özbek'in gözyaşları içinde kurtarma çalışmalarını izlemesi, olayın duygusal yönünü de ortaya koydu.
Kurtarılan İnek Sağlığına Kavuştu
Kurtarma operasyonunun başarıyla tamamlanması, Gazali ve Naciye Özbek çifti başta olmak üzere, bölge halkı tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Kurtarılan gebe inek, ekiplerce özenle bir aracın kasasına yerleştirilerek ahırına geri götürüldü. Gazali Özbek, ineklerini kurtaran AFAD ekiplerine ve yardım eden tüm vatandaşlara teşekkürlerini iletti.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.