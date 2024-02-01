Trendyol 1.Lig’de Kocaelispor'un kaptanı Gökhan Değirmenci'den değerlendirmeler

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında ev sahibi olarak Adanaspor'u ağırlamaya hazırlanıyor. Takım, Körfez Brunga Tesisleri'nde yoğun bir tempoda antrenmanlarını sürdürerek maçın hazırlıklarını tamamlıyor. Deneyimli kaleci ve takım kaptanı Gökhan Değirmenci, antrenman öncesinde takımın zirve mücadelesi ve performansı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kazanmanın ötesinde dersler

Gökhan Değirmenci, Altay ile oynadıkları maçın takım için önemli dersler barındırdığını belirtti. Maçın zorlu koşullar altında geçtiğini ve kazanmanın öneminin yanı sıra, bazı zorluklarla karşılaştıklarını ifade etti. Deneyimli kaleci, takım olarak bu tür zorlukların üstesinden gelmenin önemine dikkat çekti ve Altay maçının bu anlamda takıma değerli tecrübeler kazandırdığını vurguladı.

Güzel bir fikstür

Değirmenci, Kocaelispor'un zirve mücadelesinde önemli bir avantaja sahip olduğunu belirtti: "Güçlü rakiplerimiz var, biz de güçlüyüz. Önümüzde çok güzel bir fikstür var. Ciddiye alırsak, hakkını sahada verirsek, önümüzün daha da açılacağını düşünüyorum." Deneyimli kaleci, takımın güçlü bir potansiyele sahip olduğunu ve zor maçları lehine çevirebilecek konsantrasyona sahip olduğunu ifade etti.

Eyüp maçında elde edilen zafer

Değirmenci, Eyüp maçında taraftar desteğinin takıma nasıl bir motivasyon ve itici güç sağladığını anlattı. Rakibe ve hakeme baskı kurarak maçın kazanılmasında önemli bir rol oynadıklarını belirtti. Kocaelispor'un deneyimli kalecisi, taraftarın desteğinin her maçta takım için büyük bir avantaj olduğunu ve Adanaspor maçı da dahil olmak üzere, gelecek maçlarda da bu desteği görmek istediklerini ifade etti.

Adanaspor maçı öncesi mesaj

Kocaelispor'un kalecisi, Adanaspor ile oynayacakları maçın kolay olmayacağının altını çizdi ve Altay maçındaki gibi zorlu bir mücadele beklediklerini belirtti. Değirmenci, sahaya doğru zihniyetle çıkmanın önemine vurgu yaptı ve takım olarak bu bilinçle hareket ettiklerinde başarılı olacaklarına inandığını belirtti.