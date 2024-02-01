AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, Alevi seçmene cemevi sözü verdi



Bolu'da siyasi atmosfer, AK Parti'nin Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'un Alevi toplumuna verdiği cemevi yapımı sözüyle yeni bir boyut kazandı. Seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Demirkol, Bolu'nun çeşitliliğine ve ihtiyaçlarına duyarlı bir yaklaşım sergileyerek dikkat çekti.

Alevi toplumuna verilen cemevi sözü:

Demirkol'un seçim vaatleri arasında en dikkat çekenlerden biri, Bolu'daki Alevi vatandaşlar için bir cemevi yapma taahhüdü oldu. Alevi Kültür Dernekleri Bolu Şubesini ziyaretinde, şehirde bir cemevinin olmamasını kabul edilemez bulduğunu ifade eden Demirkol, bu ihtiyacı karşılayacaklarını belirtti. Bu söz, hem şehrin kültürel çeşitliliğine saygıyı hem de toplumsal ihtiyaçlara duyarlı bir yönetim anlayışını simgeliyor.

Seçim Çalışmaları ve Halkla İlişkiler:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın manifestosunun açıklanmasıyla birlikte seçim çalışmalarına hız veren Demirkol, esnaf ziyaretleri ve vatandaşlarla buluşmalarla sahadaki varlığını artırdı. Sabahın erken saatlerinden itibaren simitçilerden sanayi esnafına kadar geniş bir yelpazede Bolulu vatandaşlarla bir araya gelen Demirkol, her kesimden oy talep ediyor.

Siyaset ve Toplumsal Projeler:

Demirkol, siyasetin bir iddia işi olduğunu ve en iyisini yapma gayretiyle hareket ettiğini belirtiyor. Bolu için önemli projelere imza atma sözü veren Demirkol, tüm Bolulu vatandaşlara eşit hizmet götürme vaadinde bulunuyor. Alevi toplumunun şehir için önemli bir mozaik parçası olduğunun altını çizen Demirkol, seçim zaferi halinde herkesin yanında olacağını ifade ediyor.

Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'un Bolu Belediye Başkanlığı adaylığı, Alevi toplumuna verdiği cemevi yapımı sözüyle ön plana çıkıyor. Toplumsal ihtiyaçlara duyarlı bir yönetim anlayışını benimseyen Demirkol, seçim çalışmalarında da halkın her kesimiyle buluşarak destek istiyor. Bolu'nun geleceği için hizmet odaklı bir dönem vaadiyle yola çıkan Demirkol, şehrin kültürel çeşitliliğine ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik projeleriyle dikkat çekti.