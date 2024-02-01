- Gündem

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ni Bolu’ya kazandırdı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, güncel bedeli 1 milyar TL’yi bulan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne ilişkin açıklama yaptı. Geçtiğimiz yıl hizmete giren dev proje ile ilgili Özcan, “Yaşanan bu koku problemi tamamen ortadan kalktı, Bolu’muza hayırlı olsun” dedi.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ni Bolu’ya kazandırdı mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Özcan'ın Liderliğinde Bolu'ya Çevre Dostu Dev Yatırım

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, çevre dostu bir adım atarak beş yıl içinde şehre kazandırdığı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile dikkat çekiyor. Tam 1 milyar TL güncel yatırım bedeliyle gerçekleşen bu dev proje, Bolu Belediyesi tarihindeki en maliyetli projeyi oluşturuyor.

Proje, 4 yılda tamamlandı

2019 yılında başlanan inşaatın ardından geçen yıl hizmete açılan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Bolu'nun çevresel dönüşümüne önemli bir katkı sağlıyor. Belediye hizmet alanındaki atıksuları başarıyla arıtan bu örnek proje, bugün aynı özelliklere sahip bir proje tam 1 milyar TL'ye mal olacakken, eski arıtma tesisinin neden olduğu koku problemini ortadan kaldırarak Türkiye'deki diğer belediyelere ilham kaynağı oluyor.

En büyük proje oldu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, modern tesisle ilgili yaptığı açıklamada, "Bolu Belediyesi tarihinin en büyük maddi projesi olan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ni Bolu'ya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu dev projenin güncel yatırım bedeli, belediyemizin maddi en büyük projesi oldu." dedi.

 Özcan: “Bolumuza hayırlı olsun”

Eskiden yaşanan koku sorununun artık son bulduğunu vurgulayan Özcan, "Eskiden tesise yakın bölgelerde koku sorunu yaşanıyordu. Yeni tesisin devreye girmesiyle birlikte yaşanan bu koku problemi tamamen ortadan kalktı. Bolu Belediyesi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'miz Bolu'muza hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

# tanju özcan, bolu belediye başkanı, bolu belediyesi

01 Şub 2024 - 12:30 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL