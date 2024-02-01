Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ni Bolu’ya kazandırdı

Özcan'ın Liderliğinde Bolu'ya Çevre Dostu Dev Yatırım

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, çevre dostu bir adım atarak beş yıl içinde şehre kazandırdığı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile dikkat çekiyor. Tam 1 milyar TL güncel yatırım bedeliyle gerçekleşen bu dev proje, Bolu Belediyesi tarihindeki en maliyetli projeyi oluşturuyor.

Proje, 4 yılda tamamlandı

2019 yılında başlanan inşaatın ardından geçen yıl hizmete açılan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Bolu'nun çevresel dönüşümüne önemli bir katkı sağlıyor. Belediye hizmet alanındaki atıksuları başarıyla arıtan bu örnek proje, bugün aynı özelliklere sahip bir proje tam 1 milyar TL'ye mal olacakken, eski arıtma tesisinin neden olduğu koku problemini ortadan kaldırarak Türkiye'deki diğer belediyelere ilham kaynağı oluyor.

En büyük proje oldu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, modern tesisle ilgili yaptığı açıklamada, "Bolu Belediyesi tarihinin en büyük maddi projesi olan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ni Bolu'ya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu dev projenin güncel yatırım bedeli, belediyemizin maddi en büyük projesi oldu." dedi.

Özcan: “Bolumuza hayırlı olsun”

Eskiden yaşanan koku sorununun artık son bulduğunu vurgulayan Özcan, "Eskiden tesise yakın bölgelerde koku sorunu yaşanıyordu. Yeni tesisin devreye girmesiyle birlikte yaşanan bu koku problemi tamamen ortadan kalktı. Bolu Belediyesi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'miz Bolu'muza hayırlı olsun." şeklinde konuştu.