Doğal gaz borusu patladı, felakete yola açtı!

Yangın Garaja Zarar Verdi!

Alevler, patlamanın ardından bir garaja zarar verirken, hızla büyüdü ve çevredeki binaları tehdit etti. İtfaiye ekipleri ve KARGAZ yetkilileri hemen olay yerine sevk edildi. Gazın kesilmesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak garaj ciddi bir zarar gördü.

Doğal Gaz Tedbirleri Alındı!

Olayın hemen ardından KARGAZ ekipleri, doğal gazın kesilmesi ve tehlikenin önlenmesi için yoğun çaba harcadılar. Ayrıca, mahalleye yeniden doğal gaz sağlanabilmesi için çalışmalar başlatıldı. Patlama sonrasında oluşan hasarın giderilmesi ve güvenlik önlemlerinin alınması için belediye yetkilileri de çalışmalara katıldı.

Yaralı İşçi Tedavi Altında!

Patlama sırasında yüzünde yanık izleri oluşan işçi, hemen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan işçinin durumu stabil ve kontrol altında olduğu bildirildi.

Olay Yerine Büyük İlgi!

Bu olay, Safranbolu'da büyük bir ilgi ve endişeye yol açtı. Mahalle sakinleri ve çevredekiler olayın etkisi altında kaldılar ve yetkililerin hızlı müdahalesini takdir ettiler.