SEDAŞ'tan önemli duyuru: 1 Şubat 2024 Bolu elektrik kesintisi detaylar

Bolu sakinleri için önemli bir uyarı: Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), 1 Şubat 2024 Perşembe günü yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle şehrin belirli bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesinti, planlı bir şekilde gerçekleştirilecek olup, SEDAŞ vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gereken tüm önlemleri aldığını açıkladı.
Planlanan kesintiler ve etkilenecek bölgeler
SEDAŞ tarafından yapılan detaylı açıklamada, kesintiye uğrayacak bölgeler ve kesinti saatleri paylaşıldı. Bu bilgilere göre, Bolu sakinleri 1 Şubat'ta hangi saatler arasında elektrik kesintisine maruz kalacaklarını öğrenebilirler. SEDAŞ'ın resmî web sitesi üzerinden erişilebilen kesinti programı, vatandaşların günlük planlarını yapmalarına yardımcı olacak değerli bilgiler içermektedir.
Kesinti döneminde alınacak önlemler
Elektrik kesintisi süresince vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına SEDAŞ, çeşitli önlemler alındığını belirtti. Kesinti döneminde yaşanabilecek herhangi bir sorun için SEDAŞ'ın müşteri hizmetlerine ulaşılabilecek ve acil durumlar için iletişim hatları aktif tutulacak.
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|GEREDE
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|01.02.2024
|09:00
|17:00
|BOLU
|GÖYNÜK
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|01.02.2024
|10:00
|17:00
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.