Bolu Bağışçılar Vakfı kadın girişimciler ve genç kız öğrencilere büyük destek veriyor

Bolu'da eğitime ve kadın girişimciliğine verilen bu destek, geleceğin liderlerini yetiştiriyor.
Bolu Bağışçılar Vakfı'ndan dev adımlar
Bolu Bağışçılar Vakfı, kadın girişimcileri ve genç kız öğrencileri desteklemek amacıyla Zehra Taşman Kadına ve Eğitime Destek Programlarını hayata geçiriyor. Kadın girişimcilere 700 bin TL hibe desteği, lise öğrencisi kızlara ise 50 bin TL eğitim çeki ve kariyer gelişim programları sunulacak.
Kadın girişimciler için büyük fırsat: 700 bin tl hibe desteği
Kadın girişimciliğini teşvik etmek amacıyla Bolu Bağışçılar Vakfı tarafından sunulan 700 bin TL'lik hibe desteği, kadınların iş dünyasındaki yerlerini sağlamlaştırmalarına olanak tanıyacak. Bu destek, hem yeni iş kuran kadınlara hem de mevcut işletmelerini geliştirmek isteyen kadın girişimcilere yönelik olacak.
Genç kız öğrencilere eğitim çeki ve kariyer gelişim programları
Liseli kız öğrencilere yönelik olarak sunulan 50 bin TL'lik eğitim çeki, onların akademik gelişimlerine katkıda bulunacak. Ayrıca, vakıf tarafından düzenlenecek olan kariyer gelişim ve liderlik programları, genç kızların gelecekteki kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak.
Eğitim ve girişimcilikte yeni bir sayfa: Zehra Taşman'ın mirası
Bolu Bağışçılar Vakfı'nın bu programları, Zehra Taşman'ın eğitime olan tutkusundan ilham alıyor. Haldun Taşman liderliğinde, annesi Zehra Taşman'ın adını taşıyan bu programlar, kadınların ve genç kızların eğitim ve iş dünyasında güçlenmelerini hedefliyor.
Protokol imza töreni
Vakıf merkezinde düzenlenen protokol imza törenine, KOSGEB Bolu İl Müdürlüğü de dahil olmak üzere birçok önemli isim katıldı. Bu tören, programın başarısına olan inancı ve toplumsal desteği gösteriyor.
Geleceğe yatırım: 100 bin dolarlık bütçe
Bolu Bağışçılar Vakfı Başkanı Nahit Abak, bu yıl için ayrılan 100 bin dolarlık bütçeyle, programın Bolu için hayırlı olmasını diledi. Gelecekte daha büyük ve kapsamlı destek programlarının müjdesini de verdi.
Kadın girişimciler ve lise öğrencisi kızlar, program hakkında daha fazla bilgi ve başvuru için Bolu Bağışçılar Vakfı ile iletişime geçebilirler.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.