AFAD, Dörtdivan gönüllüleri ile buluştu

Asrın felaketi olarak anılan depremlerin yıldönümü öncesinde il genelinde bilinçlendirme faaliyetlerini artıran AFAD, Dörtdivan'daki gönüllülerle bir araya geldi. AFAD Eğitim Şube Müdür Vekili Ömer Kıvrak, Arama Kurtarma Teknisyeni Adnan Esen ve Mesut Üzülmez'in katılım gösterdiği eğitim toplantısı, gönüllülerle tanışma ve bilgi paylaşımına yönelik gerçekleşti.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.