01 Şub 2024 - 15:00 - Gündem

AFAD, Dörtdivan gönüllüleri ile buluştu

Bolu'da, 6 Şubat depremlerinin yıldönümüne bir haftadan az bir süre kala, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) görevlileri eğitim çalışmalarını arttırarak Dörtdivan ilçesinde tanıtım ve eğitim toplantısı gerçekleştirdi.