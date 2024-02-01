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AFAD, Dörtdivan gönüllüleri ile buluştu

Bolu'da, 6 Şubat depremlerinin yıldönümüne bir haftadan az bir süre kala, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) görevlileri eğitim çalışmalarını arttırarak Dörtdivan ilçesinde tanıtım ve eğitim toplantısı gerçekleştirdi.

Osman Aykan
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AFAD, Dörtdivan gönüllüleri ile buluştu mask
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Asrın felaketi olarak anılan depremlerin yıldönümü öncesinde il genelinde bilinçlendirme faaliyetlerini artıran AFAD, Dörtdivan'daki gönüllülerle bir araya geldi. AFAD Eğitim Şube Müdür Vekili Ömer Kıvrak, Arama Kurtarma Teknisyeni Adnan Esen ve Mesut Üzülmez'in katılım gösterdiği eğitim toplantısı, gönüllülerle tanışma ve bilgi paylaşımına yönelik gerçekleşti.

01 Şub 2024 - 15:00 Bolu/ Dörtdivan- Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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