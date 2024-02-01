Trendyol 1.Lig’de Erzurumspor FK, Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarına hız kesmiyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, hafta sonu oynayacakları Astor Enerji Şanlıurfaspor maçı için antrenmanlarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Manisa FK karşısında 2-0'lık net bir galibiyet elde ederek moralli bir şekilde ilerleyen Erzurumspor, Astor Enerji Şanlıurfaspor maçına odaklandı.

Erzurumspor FK’nın lig karnesi

Mavi-beyazlı ekip, şu ana kadar ligde 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyetle toplamda 23 puan elde ederek puan cetvelinde 12. sırada yer alıyor. Bu nedenle Astor Enerji Şanlıurfaspor maçı, takım için büyük bir önem taşıyor. Erzurumspor, 20 gol atarken, kendi kalesinde de 20 gol gördü.

Kutlu'nun liderliğinde sıkı hazırlıklar

4 Şubat 2024 tarihinde saat 13:30'da oynanacak olan bu kritik karşılaşmanın hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdüren takım, Teknik Direktör Hakan Kutlu'nun liderliğinde hırslı ve moralli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Futbolcuların performansları gözlerden kaçmıyor ve Pazar günü oynanacak Şanlıurfa maçı için ellerinden gelenin en iyisini yapmak istiyorlar.

Karabekir Stadı'nda prova

Kazım Karabekir Stadı'nda gerçekleşen çift kale maçla birlikte, takım Pazar günkü mücadeleye yönelik provasını gerçekleştirdi. Teknik Patron Hakan Kutlu, oyuncularına maçta yapmaları gerekenleri detaylı bir şekilde anlattı.