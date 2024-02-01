Kurtuluş savaşı kahramanı Şerife Bacı'nın anısına ışıklandırma

Şerife Bacı: Kurtuluş Savaşı'nın Kadın Kahramanı

Kurtuluş Savaşı sırasında İnebolu'dan Ankara'ya mühimmat taşırken donarak hayatını kaybeden Şerife Bacı, 9 aylık yavrusuyla birlikte yollara düşmüş ve Kastamonu Kışlası yakınlarında silahların üzerine yatarak vatanına hizmet etmiş bir kahramandır. Şerife Bacı'nın anısını yaşatmak için Seydiler ilçesi büyük bir adım atıyor.

Şerife Bacı'nın Silüeti Çeller Tepesi'nde Işıklandırılacak

Seydiler Belediyesi, ilçenin en yüksek noktası olan Çeller Tepesi'nde büyüleyici bir ışıklandırma projesi başlatıyor. Çeller Tepesi, artık geceleyin Şerife Bacı'nın silüetini yansıtarak, bu kahramanlığı gelecek nesillere aktaracak. Bu etkileyici ışıklandırma, bölgeyi ziyaret edenler ve yerel halk için unutulmaz bir deneyim sunacak.

İstiklal Yolu Milli Parkı: Geçmişin Ruhunu Yaşatan Bir Bahçe

Seydiler ilçesindeki İstiklal Yolu Milli Parkı, İstiklal Savaşı'nın ruhunu yansıtan büyüleyici bir Millet Bahçesi'ne dönüşüyor. 30 dönüm alanı kapsayan bu bahçe, ziyaretçilere ve yıllık yürüyüşlere katılanlara geçmişin ruhunu yaşatmak için hizmet verecek. İnebolu'dan Kastamonu'ya uzanan İstiklal Yolu, milli park olarak ilan edildi ve bu projelerle tarihi zenginlikler daha da önem kazanıyor.

Şehit Şerife Bacı'nın Anısına Yol Üzerindeki Dokunuşlar

Seydiler ilçesindeki Şehitler Anıtı yakınındaki yolda, Şehit Şerife Bacı ve İstiklal Yolu hikayesini anlatan resimler ve yazılar ile donatılıyor. Yol boyunca yerleştirilen banklar da bu özel anlamı yansıtan yazılar ve resimlerle ışıklandırıldı.

Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan'dan Açıklama

Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan, Şerife Bacı'yı anlatmak için bu projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, bu çalışmanın ilçe halkı tarafından büyük bir beğeni ile karşılandığını dile getirdi. Ayrıca, Kurtuluş Mücadelesi'nin kadın kahramanlarını gelecek nesillere aktarmak istediklerini vurguladı.