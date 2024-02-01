Öğrenciler doğa için çöp toplama seferberliği başlattı

Öğrenciler ve Belediye Birlikte Çevre Temizliği Yaptılar

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi 4. sınıf öğrencileri, Dr. Öğretim Üyesi İlknur Kılınç rehberliğinde, Sosyal Sorumluluk Kampanyaları dersi çerçevesinde önemli bir adım attılar. "Temiz Doğa Temiz Gelecek" projesi ile çevre kirliliği ile mücadele etmeyi hedefleyen öğrenciler, 10 öğrenci ve 10 Kastamonu Belediye Başkanlığı personeli ile bir araya geldi. Birlikte Kastamonu'nun çevre yolu mevkilerinde çevre temizliği gerçekleştirdiler.

Geri Dönüşüm Merkezine Atıklar Gönderildi

Toplanan çöpler, önemli bir ayrıştırma sürecinden geçirildi. Cam, kağıt, metal ve plastik atıklar ayrıştırılarak geri dönüşüm merkezine gönderildi. Bu sayede atıkların doğaya zarar vermesinin önüne geçilirken, geri dönüşüme katkı sağlandı.

Sokak Hayvanlarına Duyarlılık Gösterildi

Proje sadece çevre temizliği ile sınırlı kalmadı. Öğrenciler, sokak hayvanlarına duyarlılık göstermek amacıyla belirli noktalara mama ve su bıraktılar. Bu adım, toplumda hayvan sevgisi ve koruma bilincinin artmasına katkı sağladı.

Öğrencilerden Teşekkür Mesajı

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 4. sınıf öğrencilerinden Emre Akca, projenin amacının çevre kirliliği konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, projeyi başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Ayrıca, belediye personeli ve projeye katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.