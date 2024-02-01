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Bu yolu kullanacaklar dikkat! Ulaşıma kapanıyor

Sinop Türkeli’de, Gökçealan ve Çatak köyleri arasındaki grup yolunun ulaşıma kapatılıyor. Bu kapanış, sıcak asfalt öncesi yol tahkimatı, yol genişletme ve istinat duvarı inşaat çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği bir dönemde gerçekleşiyor.

İhlas Haber Ajansı
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Bu yolu kullanacaklar dikkat! Ulaşıma kapanıyor mask
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Sel Afetinin Ardından Yol Tahkimatına Başlandı

2021 yılında yaşanan sel afeti sonrasında Gökçealan-Çatak köy grup yolunda ciddi hasarlar tespit edildi. Bu tespitin ardından yolun yeniden yapılandırılması ve güvenli hale getirilmesi amacıyla ihale süreci başlatıldı. İhaleyi kazanan yüklenici firma, hızla çalışmalara başlayarak bölgenin ulaşım güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

Gökçealan Köyü Kuzgun Kayası Mevkisi'nde Yol Genişletme Çalışmaları

Gökçealan köyünün Kuzgun Kayası mevkisinde yol genişletme çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Bu çalışmaların tamamlanması, bölgenin ulaşımını daha da rahatlatacak. Ancak, bu süreçte yolun yaklaşık 10 gün boyunca ulaşıma kapalı kalacağı dikkate alınmalıdır.

Alternatif Güzergahlar ile Ulaşım Sağlanacak

Gökçealan ve Çatak köylerine ulaşım, bu süre zarfında alternatif güzergahlar kullanılarak sağlanacak. Çatalzeytin Çatak yolu güzergahı veya Hacılı-Büyükdüz güzergahı, yolun kapalı olduğu dönemde sürücülere yönlendirme olarak sunulacak.

01 Şub 2024 - 11:10 Sinop/ Türkeli- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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