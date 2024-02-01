Bu yolu kullanacaklar dikkat! Ulaşıma kapanıyor

Sel Afetinin Ardından Yol Tahkimatına Başlandı
2021 yılında yaşanan sel afeti sonrasında Gökçealan-Çatak köy grup yolunda ciddi hasarlar tespit edildi. Bu tespitin ardından yolun yeniden yapılandırılması ve güvenli hale getirilmesi amacıyla ihale süreci başlatıldı. İhaleyi kazanan yüklenici firma, hızla çalışmalara başlayarak bölgenin ulaşım güvenliğini sağlamayı hedefliyor.
Gökçealan Köyü Kuzgun Kayası Mevkisi'nde Yol Genişletme Çalışmaları
Gökçealan köyünün Kuzgun Kayası mevkisinde yol genişletme çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Bu çalışmaların tamamlanması, bölgenin ulaşımını daha da rahatlatacak. Ancak, bu süreçte yolun yaklaşık 10 gün boyunca ulaşıma kapalı kalacağı dikkate alınmalıdır.
Alternatif Güzergahlar ile Ulaşım Sağlanacak
Gökçealan ve Çatak köylerine ulaşım, bu süre zarfında alternatif güzergahlar kullanılarak sağlanacak. Çatalzeytin Çatak yolu güzergahı veya Hacılı-Büyükdüz güzergahı, yolun kapalı olduğu dönemde sürücülere yönlendirme olarak sunulacak.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.